Trump v Iowe sľúbil opatrenia voči podporovateľom Hamasu či moslimom

Washington 17. októbra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že v prípade svojho návratu do Bieleho domu zakáže do USA vstup migrantom, ktorí podporujú palestínske hnutie Hamas. Tiež plánuje obnoviť opatrenia proti osobám z moslimských krajín. TASR správu prevzala v utorok z agentúr AP a Reuters.



Trump to povedal americkom štáte Iowa na zhromaždení, ktoré bolo súčasťou jeho kampane pred budúcoročnými prezidentskými voľbami v USA. Exprezident sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany.



V prípade zvolenia za prezidenta plánuje obnoviť zákaz cestovania pre občanov z viacerých prevažne moslimských krajín, ktorý zaviedol v roku 2017, a chce zrušiť víza pre zahraničných študentov, ktorí sú antisemitskí.



Zákaz vstupu do krajiny sa podľa jeho slov bude vzťahovať na všetkých, ktorí sympatizujú s radikálnymi islamistickými teroristami a extrémistami, chcú zrušiť štát Izrael, či podporujú Hamas.



Proti mnohým z Trumpových imigračných opatrení boli počas jeho pôsobenia v úrade podniknuté právne kroky a to isté sa môže stať aj s jeho novými návrhmi, konštatuje Reuters.



Zákaz zavedený v roku 2017 sa vzťahoval na obyvateľov Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sudánu a Sýrie. Platnosť opatrenia zrušil súčasný americký prezident Joe Biden po nástupe do úradu v roku 2021.