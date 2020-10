Trump v pondelok vystúpi na zhromaždení na Floride

Washington 10. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vystúpi na volebnom zhromaždení v meste Sanford v štáte Florida. Oznámila to v piatok jeho kampaň, informuje agentúra AFP.



Trump už vo štvrtok naznačil, že rozmýšľa o tom, že uskutoční stretnutie s voličmi na Floride - plánoval to už v sobotu večer. "Myslím si, že sa pokúsim vystúpiť na zhromaždení v sobotu večer, ak budeme mať čas ho zorganizovať... pravdepodobne na Floride," povedal Trump počas rozhovoru na americkej televíznej stanici Fox News.



"Chce hovoriť s Američanmi, chce byť tam vonku," povedala pre Fox News hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová.



Trump zároveň usporiada v sobotu v Bielom dome prvé verejné podujatie odkedy bol minulý týždeň pozitívne testovaný na nový druh koronavírusu. V piatok o tom podľa agentúry AFP informoval nemenovaný predstaviteľ Trumpovej administratívy.



Popredný zdroj z americkej administratívy, ktorý si neželal byť menovaný, tak potvrdil správy amerických médií, že Trump bude v Bielom dome hovoriť o téme "zákona a poriadku". Zdroj dodal, že Trump bude dodržiavať odstup a ľuďom sa prihovorí z balkóna.



Trump mal pozitívny test na koronavírus 1. októbra a následne strávil tri dni v nemocnici. Ako uviedol pre Fox News, testu na prítomnosť koronavírusu by sa mal znova podrobiť zrejme ešte v piatok.



Medicínski odborníci totiž vyjadrili obavy z toho, či sa prezident z ochorenia COVID-19 už úplne vyliečil, ako aj z toho, či má verejnosť kompletné informácie o jeho zdravotnom stave, keďže Biely dom odmietol zverejniť výsledky jeho röntgenových snímok hrudníka a pľúc, poznamenal denník The Guardian.