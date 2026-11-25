< sekcia Zahraničie
Trump v predvečer Dňa vďakyvzdania udelil milosť dvom morkám
Na južnom trávniku Bieleho domu sa predstavila iba jedna z moriek – Freedom.
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok počas tradičného ceremoniálu v Bielom dome udelil milosť dvom morkám s menami Freedom a Feathers (v preklade: Sloboda a Perie). Obe tak zachránil pred tým, aby skončili na sviatočnom stole v rámci Dňa vďakyvzdania, informovala agentúra AP.
Na južnom trávniku Bieleho domu sa predstavila iba jedna z moriek – Freedom. O tom, ktorá morka sa zúčastní na ceremoniáli, rozhodovala verejnosť v online hlasovaní. Obe morky pochádzajú zo Západnej Virgínie a zvyšok života strávia na pôde Texas A&M University.
Trump počas podujatia zaželal Američanom pekný Deň vďakyvzdania. Sprevádzala ho manželka Melania a viacerí členovia vlády. Oznámil tiež, že budúcoročný ceremoniál sa uskutoční už v novej tanečnej sále Bieleho domu, ktorá je momentálne vo výstavbe.
Podľa Bieleho domu išlo už o 79. udeľovanie milosti morkám. Každoročnou tradíciou sa stalo v roku 1989 za čias prezidenta Georgea H. W. Busha.
Trump sa vo svojom príhovore nevyhol ani politike. Hovoril o ekonomike a bezpečnosti krajiny, ktoré označil za najlepšie v histórii. Vyjadril tiež údiv v súvislosti s výsledkami nedávnych volieb do Kongresu, v ktorých demokrati získali kontrolu nad oboma komorami.
Tradícia udeľovania prezidentskej milosti morkám siaha podľa Historickej asociácie Bieleho domu do čias prezidenta Abrahama Lincolna. Každoročným podujatím sa však stala až o mnoho desaťročí neskôr.
História Dňa vďakyvzdania (Thanksgiving Day), ktorý sa v USA slávi štvrtý novembrový štvrtok, siaha do prvej polovice 17. storočia. Jeho tradícia sa oficiálne spája s pútnikmi z Anglicka, ktorí v roku 1620 priplávali do dnešných Spojených štátov na lodi Mayflower. Tohto roku americké rodiny počas Dňa vďakyvzdania zasadnú k bohato prestretému stolu, na ktorom nebude chýbať ani pečený moriak či tekvicový koláč, 26. novembra.
Na južnom trávniku Bieleho domu sa predstavila iba jedna z moriek – Freedom. O tom, ktorá morka sa zúčastní na ceremoniáli, rozhodovala verejnosť v online hlasovaní. Obe morky pochádzajú zo Západnej Virgínie a zvyšok života strávia na pôde Texas A&M University.
Trump počas podujatia zaželal Američanom pekný Deň vďakyvzdania. Sprevádzala ho manželka Melania a viacerí členovia vlády. Oznámil tiež, že budúcoročný ceremoniál sa uskutoční už v novej tanečnej sále Bieleho domu, ktorá je momentálne vo výstavbe.
Podľa Bieleho domu išlo už o 79. udeľovanie milosti morkám. Každoročnou tradíciou sa stalo v roku 1989 za čias prezidenta Georgea H. W. Busha.
Trump sa vo svojom príhovore nevyhol ani politike. Hovoril o ekonomike a bezpečnosti krajiny, ktoré označil za najlepšie v histórii. Vyjadril tiež údiv v súvislosti s výsledkami nedávnych volieb do Kongresu, v ktorých demokrati získali kontrolu nad oboma komorami.
Tradícia udeľovania prezidentskej milosti morkám siaha podľa Historickej asociácie Bieleho domu do čias prezidenta Abrahama Lincolna. Každoročným podujatím sa však stala až o mnoho desaťročí neskôr.
História Dňa vďakyvzdania (Thanksgiving Day), ktorý sa v USA slávi štvrtý novembrový štvrtok, siaha do prvej polovice 17. storočia. Jeho tradícia sa oficiálne spája s pútnikmi z Anglicka, ktorí v roku 1620 priplávali do dnešných Spojených štátov na lodi Mayflower. Tohto roku americké rodiny počas Dňa vďakyvzdania zasadnú k bohato prestretému stolu, na ktorom nebude chýbať ani pečený moriak či tekvicový koláč, 26. novembra.