Trump v prejave na ministerstve kritizoval médiá i nepriateľov

Washington 15. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok počas prejavu na ministerstve spravodlivosti označil prácu niektorých médií za "nezákonnú" a zároveň kritizoval aj svojich politických "nepriateľov". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Prezident mal v prejave hovoriť o aktuálnom stave ministerstva, no namiesto toho sa venoval kritike exprezidenta Joea Bidena, ktorý údajne "vyzbrojil" ministerstvo proti nemu, píše AFP. Trump zároveň prisľúbil, že v rámci rezortu "odhalí" svojich nepriateľov. "Naši predchodcovia zmenili ministerstvo spravodlivosti na ministerstvo nespravodlivosti," vyhlásil Trump. "Stojím dnes pred vami, aby som oznámil, že tieto dni sa skončili a už sa nikdy nevrátia," zdôraznil prezident.



Republikán sa vo svojom prejave zaviazal zájsť ešte ďalej a vyšetrovať svojich "nepriateľov". "Musíme byť úprimní, pokiaľ ide o klamstvá a zneužívanie, ku ktorému dochádzalo za týmito múrmi," povedal prezident. Administratíva "vyženie nečestných aktérov a skorumpované sily z našej vlády, budeme... odhaľovať ich neslýchané zločiny a závažné pochybenia," skonštatoval Trump.



Šéf Bieleho domu sa okrem toho venoval aj americkým médiám, ktoré podľa neho kritizujú jeho vládu. V prejave pred publikom, ktoré sa skladalo z prokurátorov a zástupcov bezpečnostných zložiek, Trump uviedol, že televízne stanice CNN a MSNBC a nešpecifikované noviny o ňom píšu v "97,6 percenta prípadov" negatívne. "Musí to prestať, veď to musí byť nezákonné," vyhlásil prezident. "Podľa môjho názoru sú (tieto médiá) naozaj skorumpované a nelegálne," pokračoval Trump, pričom ich označil za "politickú odnož Demokratickej strany".



Americká hlava štátu už od svojho prvého zvolenia do prezidentského úradu v roku 2016 opakovane útočila na americké médiá a označovala ich za "nepriateľov ľudí" a zdroj "falošných správ", pripomína AFP.