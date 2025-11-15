< sekcia Zahraničie
Trump v primárkach do Kongresu nepodporí Greeneovú
Kongresmanka kritizuje viaceré kroky šéfa Bieleho domu a najmä spôsob akým sa postavil ku kauze spisov zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteinta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 15. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump už viac nebude podporovať republikánsku členku Snemovne reprezentantov Marjorie Taylor Greeneovú, ktorá v minulosti patrila k jeho hlasným podporovateľom. Kongresmanka kritizuje viaceré kroky šéfa Bieleho domu a najmä spôsob akým sa postavil ku kauze spisov zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteinta. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
„Sťahujem svoju podporu pre ,kongresmanku' Marjorie Taylor Greeneovú z veľkého štátu Georgia,“ napísal Trump v noci na sobotu na svojej sociálnej sieti Truth. „Bláznivá“ Greeneová sa podľa amerického prezidenta neustále sťažuje napriek tomu, že jeho vláda dosiahla významné úspechy. Kongresmanku tiež obvinil, že zradila celú Republikánsku stranu a pridala sa k ľavici.
Trump preto napísal, že by bol ochotný v republikánskych primárkach v jej okrsku podporiť protikandidáta. „Ľudia tam majú dosť jej výstrelkov. Ak sa správna osoba rozhodne kandidovať, bude mať moju úplnú a neochvejnú podporu,“ vyhlásil Trump.
AFP pripomína, že Greeneová bola v minulosti hlasnou podporovateľkou Trumpa a v marci počas jeho prejavu v Kongrese si nasadila šiltovku s nápisom „Trump mal o všetkom pravdu“.
Odvtedy sa však obaja politici vo viacerých otázkach rozišli. Greeneová kritizovala Trumpove rozhodnutie zaútočiť v lete na Irán a kriticky sa stavala aj k vojenskému ťaženiu Izraela v Pásme Gazy, ktoré nazvala genocídou. Nesúhlasila ani s Trumpovými krokmi v zdravotníctve a upozorňovala na rastúce životné náklady. Prezidenta vyzvala, aby sa namiesto zahraničných otázok a mierových dohôd sústredil na vnútorné záležitosti.
Greeneová tiež požaduje zverejnenie všetkých dokumentov súvisiacich s kauzou Epsteina. Meno súčasného šéfa Bieleho domu sa v nich údajne spomína. Trump však opakovane odmieta, že by sa zúčastňoval na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa Epsteina, alebo o nich vedel a celú kauzu označuje za hoax šírený demokratmi. Samotný Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.
Kongresmanka naznačila, že Trump sa teraz pokúša zastrašiť ju a ďalších rovnako zmýšľajúcich republikánov pred hlasovaním o zverejnení všetkých spisov z Epsteinovho prípadu. Je podľa nej „mimoriadne prekvapujúce ako tvrdo prezident bojuje, aby zabránil zverejneniu Epsteinových spisov a že zašiel až tak ďaleko“.
Konflikt medzi Trumpom a Greeneovou podľa AFP predstavuje vážny rozkol v Trumpovom hnutí MAGA (Make America Great Again), ku ktorému dochádza rok pred tzv. „midterms“, teda voľbami do Kongresu v polovici funkčného obdobia prezidenta
„Sťahujem svoju podporu pre ,kongresmanku' Marjorie Taylor Greeneovú z veľkého štátu Georgia,“ napísal Trump v noci na sobotu na svojej sociálnej sieti Truth. „Bláznivá“ Greeneová sa podľa amerického prezidenta neustále sťažuje napriek tomu, že jeho vláda dosiahla významné úspechy. Kongresmanku tiež obvinil, že zradila celú Republikánsku stranu a pridala sa k ľavici.
Trump preto napísal, že by bol ochotný v republikánskych primárkach v jej okrsku podporiť protikandidáta. „Ľudia tam majú dosť jej výstrelkov. Ak sa správna osoba rozhodne kandidovať, bude mať moju úplnú a neochvejnú podporu,“ vyhlásil Trump.
AFP pripomína, že Greeneová bola v minulosti hlasnou podporovateľkou Trumpa a v marci počas jeho prejavu v Kongrese si nasadila šiltovku s nápisom „Trump mal o všetkom pravdu“.
Odvtedy sa však obaja politici vo viacerých otázkach rozišli. Greeneová kritizovala Trumpove rozhodnutie zaútočiť v lete na Irán a kriticky sa stavala aj k vojenskému ťaženiu Izraela v Pásme Gazy, ktoré nazvala genocídou. Nesúhlasila ani s Trumpovými krokmi v zdravotníctve a upozorňovala na rastúce životné náklady. Prezidenta vyzvala, aby sa namiesto zahraničných otázok a mierových dohôd sústredil na vnútorné záležitosti.
Greeneová tiež požaduje zverejnenie všetkých dokumentov súvisiacich s kauzou Epsteina. Meno súčasného šéfa Bieleho domu sa v nich údajne spomína. Trump však opakovane odmieta, že by sa zúčastňoval na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa Epsteina, alebo o nich vedel a celú kauzu označuje za hoax šírený demokratmi. Samotný Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.
Kongresmanka naznačila, že Trump sa teraz pokúša zastrašiť ju a ďalších rovnako zmýšľajúcich republikánov pred hlasovaním o zverejnení všetkých spisov z Epsteinovho prípadu. Je podľa nej „mimoriadne prekvapujúce ako tvrdo prezident bojuje, aby zabránil zverejneniu Epsteinových spisov a že zašiel až tak ďaleko“.
Konflikt medzi Trumpom a Greeneovou podľa AFP predstavuje vážny rozkol v Trumpovom hnutí MAGA (Make America Great Again), ku ktorému dochádza rok pred tzv. „midterms“, teda voľbami do Kongresu v polovici funkčného obdobia prezidenta