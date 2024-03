Trump v prípade výhry chce prepustiť uväznených za útok na Kapitol

Washington 12. marca (TASR) - Americký exprezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia bude jedným z jeho prvých krokov prepustenie ľudí uväznených za účasť na útoku na washingtonský Kapitol z januára 2021. Takisto sľúbil uzavretie hraníc USA s Mexikom, informuje v utorok TASR na základe správy agentúry AFP.



"Moje prvé kroky ako vášho nového prezidenta budú uzavretie hranice.... a prepustenie nespravodlivo uväznených rukojemníkov zo 6. januára (2021)," napísal v pondelok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Nie je to po prvý raz, čo exprezident svojich uväznených podporovateľov označil za "rukojemníkov" a hovoril o ich prepustení. Počas januárového volebného zhromaždenia v Iowe adresoval výzvu na ich prepustenie priamo prezidentovi USA Joeovi Bidenovi.



Približne 1358 osôb bolo v spojitosti s útokom na Kapitol obžalovaných a okolo 500 z nich odsúdili na tresty odňatia slobody, píše AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo spravodlivosti.



Trump, ktorý bol v tom období prezidentom, tieto osoby svojimi nepravdivými tvrdeniami o volebnom podvode podnietil, aby vtrhli do washingtonského Kapitolu. Tam práve zasadali obe komory amerického Kongresu, aby potvrdili víťaza volieb z novembra 2020 Joea Bidena vo funkcii prezidenta. Trump sa usiloval tomu zabrániť.



Exprezident čelí štyrom obžalobám, z ktorých dve súvisia s jeho úsilím o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z novembra 2020. Po minulotýždňových víťazstvách v republikánskych primárkach vo viacerých štátoch si takmer s určitosťou zaistil republikánsku nomináciu do tohtoročných novembrových volieb, v ktorých sa zrejme zopakuje jeho súboj s Bidenom.