Trump v relácii CNN opäť odmietol uznať, že voľby v roku 2020 prehral

Manchester 11. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump opäť odmietol uznať, že prehral americké prezidentské voľby v roku 2020. Namiesto toho zopakoval svoje nepravdivé tvrdenia, že toto hlasovanie bolo zmanipulované. Trump sa takto vyjadril v priamom prenose v diskusnej relácii spravodajskej televízie CNN, v ktorej tak vystúpil vôbec prvýkrát od roku 2016, informuje TASR.



Trump, ktorý sa uchádza o nomináciu Republikánskej strany USA a znovuzvolenie do prezidentského úradu, vystúpil v stredu večer miestneho času (vo štvrtok 2.00 h SELČ) v relácii CNN. Tá sa nahrávala pred republikánskymi a nerozhodnutými voličmi v meste Manchester americkom štáte New Hampshire, ktorí mu kládli otázky. Zopakoval pritom svoje nepravdivé tvrdenia o volebných podvodoch.



Moderátorka relácie Kaitlan Collinsová sa exprezidenta priamo spýtala, či verejne prizná, že voľby v roku 2020 prehral. V reakcii na jeho predošlé slová pritom zdôraznila, že voľby neboli zmanipulované a poukázala dokonca aj na vyhlásenia predstaviteľov Trumpovej volebnej kampane, ktorí konštatovali, že prebehli spravodlivo.



"Neboli to zmanipulované voľby. Neboli to ukradnuté voľby. Vy a vaši podporovatelia ste prehrali viac ako 60 súdnych sporov týkajúcich sa volieb. Prešlo takmer dva a pol roka. Môžete verejne uznať, že ste voľby v roku 2020 naozaj prehrali?" povedala.



Trump na túto jej otázku priamo neodpovedal. V súvislosti s predmetnými voľbami však skonštatoval, že "je to hanba, čo sa stalo".



"Myslím si, že je to veľmi smutná vec pre našu krajinu. Myslím si, že je to veľmi smutná vec, úprimne povedané, pre celý svet, pretože ak sa pozriete na to, čo sa stalo našej krajine, naša krajina sa dostala do pekla," dodal a následne pokračoval v kritike administratívy svojho nasledovníka v úrade, súčasného amerického prezidenta Joea Bidena.