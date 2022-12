Trump v roku 2020 neplatil dane z príjmov

Washington 21. decembra (TASR) - Donald Trump počas roku 2020, ktorý bol jeho posledný v prezidentskom úrade USA, neplatil dane z príjmov, pretože hlásil straty zo svojich obchodných aktivít. Vyplýva to z daňových priznaní, ktoré zverejnil výbor amerického Kongresu, ktorý má na starosti aj daňové záležitosti. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Výbor Snemovne reprezentantov daňové priznania zverejnil v noci na stredu, keď ich zverejnenie predtým odhlasovali americkí zákonodarcovia.



Trump a jeho manželka Melania platili isté druhy daní počas celých štyroch rokov v prezidentskej pôsobenia vo funkcii (január 2017 - január 2021), počas niekoľkých rokov sa im však darilo minimalizovať dane z príjmu, píše Reuters.



Trump na príjmy z obchodných záležitostí uplatnil rôzne odpočty. Výbor Kongresu niektoré z nich spochybnil a jeho členovia v utorok oznámili, že v daňových priznaniach chýbajú podrobnosti. Výbor by mal v najbližších dňoch zverejniť ich upravenú verziu.



Trump zverejnenie svojich daňových priznaní odmietal a výbor ich získal až po dlhoročnom boji, píše Reuters. Trumpov hovorca Steven Cheung uviedol, že zverejnenie dokumentov bolo politicky motivované. "Ak môže byť takáto krivda spáchaná voči prezidentovi Trumpovi, môže sa to stať každému Američanovi bez dôvodu," povedal.