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Trump: V utorok sa v Dauhe uskutoční stretnutie USA a Iránu
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnili 21. júna vo Švajčiarsku.
Autor TASR
Washington 29. júna (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v pondelok oznámil, že Irán požiadal o stretnutie s USA, ktoré sa bude konať v utorok v Katare. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pritom v pondelok odmietlo medializované správy o plánovaných rokovaniach. TASR o tom informuje podľa príspevku Trumpa na platforme Truth Social.
„IRÁN POŽIADAL O STRETNUTIE. USKUTOČNÍ SA ZAJTRA V DAUHE,“ napísal americký prezident na svojej platforme.
O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu v nedeľu s odvolaním na amerických predstaviteľov informoval portál Axios, pričom vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN.
Ešte pred týmto príspevkom Trumpa však námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí uviedol, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín.
Irán a USA v júni podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Napriek tomuto memorandu však americká armáda v piatok začali s údermi na Irán v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Irán následne podnikol útoky na ciele v Bahrajne a Kuvajte.
Americké médiá v nedeľu s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov informovali, že obe strany súhlasili so zastavením vzájomných útokov.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnili 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po ich ukončení oznámili, že obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.
„IRÁN POŽIADAL O STRETNUTIE. USKUTOČNÍ SA ZAJTRA V DAUHE,“ napísal americký prezident na svojej platforme.
O plánovanom stretnutí predstaviteľov USA a Iránu v nedeľu s odvolaním na amerických predstaviteľov informoval portál Axios, pričom vyhlásenia potvrdila aj stanica CNN.
Ešte pred týmto príspevkom Trumpa však námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kázem Gharíbábádí uviedol, že na tento týždeň nie sú naplánované žiadne technické stretnutia pracovných skupín.
Irán a USA v júni podpísali memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode. Napriek tomuto memorandu však americká armáda v piatok začali s údermi na Irán v reakcii na dronový útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive, z ktorého Washington obviňuje Teherán. Irán následne podnikol útoky na ciele v Bahrajne a Kuvajte.
Americké médiá v nedeľu s odvolaním sa na vysokopostavených amerických predstaviteľov informovali, že obe strany súhlasili so zastavením vzájomných útokov.
Prvé kolo rokovaní USA a Iránu sa uskutočnili 21. júna vo Švajčiarsku. Sprostredkovatelia z Pakistanu po ich ukončení oznámili, že obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní.