Trump: Vakcína proti koronavírusu môže byť dostupná pred ešte voľbami

Washington 6. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že Spojené štáty by mohli mať vakcínu proti koronavírusu ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré sa budú konať v novembri. Informovala o tom agentúra DPA.



Krajina by sa mohla dočkať vakcíny "ešte pred koncom roka", povedal Trump pre rozhlasovú stanicu WTAM.



Na otázku, či to bude ešte pred 3. novembrom, keď sa americký prezident bude uchádzať o znovuzvolenie, Trump odpovedal: "Myslím, že v niektorých prípadoch ešte predtým, ale áno, približne v tom čase."



Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci tvrdí, že vakcína proti koronavírusu bude v Spojených štátoch pravdepodobne všeobecne dostupná niekedy začiatkom budúceho roka.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Trump necelé tri mesiace pred novembrovými prezidentskými voľbami stráca na kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena najmä preto, že jeho administratíva podľa voličov nezvládla koronavírusovú krízu.



Spojené štáty zaznamenali viac ako 4,8 milióna prípadov nákazy novým kororonavírusom, čo je najviac na svete, pričom ochoreniu COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, už podľahlo 157.930 ľudí.