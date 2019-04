Trump varoval Bidena pred otrasným zápasom o prezidentský úrad

Vitajte v zápase ospalý Joe, napísal Trump, ktorý má vo zvyku dávať svojim oponentom posmešné prezývky.

Washington 25. apríla (TASR) - Oznámenie prezidentskej kandidatúry bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena nenechalo amerického prezidenta Donalda Trumpa ľahostajným. Na Twitteri Bidena v zápase o úrad ironicky privítal a zároveň ho varoval, že demokratické primárky budú "otrasným" bojom.



"Vitajte v zápase ospalý Joe," napísal Trump, ktorý má vo zvyku dávať svojim oponentom posmešné prezývky, konštatovala agentúra DPA. Ďalej uviedol, že dúfa, že Biden má dosť inteligencie na to, aby viedol "úspešnú kampaň v primárkach".



"Bude to otrasné — budete jednať s ľuďmi, ktorí majú naozaj niektoré veľmi choré a dementné nápady," odkázal mu Trump a svoj príspevok zakončil tým, že sa s Bidenom uvidí na "štarte".



Biden vo štvrtok prostredníctvom videozáznamu oficiálne oznámil svoju kandidatúru na prezidenta USA vo voľbách v roku 2020.



V ňom sa zameral na pochod belošských nacionalistov v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia v roku 2017, pri ktorom došlo ku krvavým potýčkam s protidemonštrantami. Trump vtedy povedal, že medzi účastníkmi pochodu boli na oboch stranách aj "dobrí ľudia", čo Bidena podľa vlastných slov podnietilo k tomu, aby si uvedomil, aké riziko súčasný prezident pre krajinu predstavuje.



Do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany vo voľbách v roku 2020 doposiaľ vstúpili alebo takýto krok signalizovali už zhruba dve desiatky osobností. V prieskumoch sa umiestňujú na prvých priečkach Bernie Sanders, Kamala Harrisová, Elizabeth Warrenová, Cory Booker alebo často práve Biden, ktorého oznámenie sa očakávalo.



Podľa mnohých má 76-ročný Biden, bývalý viceprezident Baracka Obamu a rešpektovaný politik, najlepšie predpoklady na to, aby porazil súčasného republikánskeho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.



Samotný Trump nedávno, keď sa len očakávalo oznámenie Bidenovej kandidatúry, uviedol, že bývalého viceprezidenta "nevníma ako hrozbu", pripomína agentúra AFP.