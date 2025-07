Trump varoval Európu pred migráciou a veternými turbínami

Prestwick 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok večer po prílete do Škótska varoval Európu pred dvoma nebezpečenstvami. Podľa neho sú pre kontinent veľkými hrozbami veterné turbíny a imigrácia, informuje TASR podľa agentúry DPA.



„Letíte nad ňou a všade vidíte tie veterné turbíny, ktoré ničia vaše krásne polia a údolia a zabíjajú vaše vtáky,“ vyhlásil Trump na letisku Glasgow Prestwick, kde sa podľa agentúry Reuters zhromaždili stovky priaznivcov. Veterné elektrárne podľa neho škodia aj moru.



Labouristická strana britského premiéra Keira Starmera sa zaviazala výrazne zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie, najmä výrobu elektriny vo veterných elektrárňach na mori. Trump takéto elektrárne kritizuje už roky a v minulosti sa neuspel na súde s tvrdením, že neďaleká veterná farma kazí výhľad hráčov v jednom z jeho golfových klubov v Škótsku, pripomína agentúra AP.



Trump tiež zdôraznil, že Európa musí zastaviť „strašnú inváziu“ prisťahovalcov. „Táto imigrácia zabíja Európu. A tá druhá vec, zastavte veterné turbíny,“ povedal.



Prezident USA počas cesty do Škótska okrem iného navštívi tamojšie dva golfové strediská, ktoré patria jeho realitnej spoločnosti. V nedeľu má plánované stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, v pondelok bude rokovať s britským premiérom Keirom Starmerom.



Trump v nedeľu zopakoval, že šance na dohodu o obchode s EÚ sú podľa neho na úrovni 50 percent, no v prípade jej uzavretia by išlo o najväčšiu takúto dohodu, akú dosiahla jeho vláda. Stretnutie so Starmerom označil za skôr oslavu už dosiahnutej obchodnej dohody než pokračovanie prác na nej.



Trump opísal Škótsko, kde sa narodila jeho matka, ako „veľmi výnimočné miesto“. Tamojšia polícia sa však pripravuje na sobotňajšie protesty proti jeho návšteve. Nepriaznivú mienku o súčasnom šéfovi Bieleho domu má podľa marcového prieskumu asi 70 percent Škótov, priaznivo ho vníma len 18 percent.



Do Spojeného kráľovstva sa Trump vráti 17. až 19. septembra na štátnu návštevu na pozvanie kráľa Karola III.