Trump varoval Irán pred maximálnym tlakom, ak odmietne jadrovú dohodu

Rijád 14. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok nazval Irán „najdeštruktívnejšou silou“ na Blízkom východe a obvinil Teherán za nestabilitu v regióne. Zároveň opäť vyhlásil, že Spojené štáty nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrovú zbraň, a varoval pred rozsiahlymi následkami, ak americko-iránske jadrové rozhovory nebudú úspešné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Trump vo svojom „poslednom varovaní“ poskytol aj možnú príležitosť pre diplomaciu, pričom uviedol, že Irán má na výber medzi pokračovaním v „chaose a terore“ alebo prijatím cesty k mieru.



Reuters pripomína, že Irán opakovane odmietol obvinenia z podnecovania nestability na Blízkom východe.



Šéf Bieleho domu počas svojej návštevy Saudskej Arábie povedal, že je ochotný uzavrieť novú dohodu s Iránom, ale iba ak jeho predstavitelia zmenia svoj prístup. „Chcem uzavrieť dohodu s Iránom,“ povedal. „Ale ak iránske vedenie odmietne túto olivovú ratolesť a bude naďalej útočiť na svojich susedov, nebudeme mať inú možnosť, ako vyvinúť masívny maximálny tlak a znížiť iránsky export ropy na nulu, tak, ako som to už predtým urobil,“ uviedol.



Zároveň povedal, že Irán nikdy nezíska jadrovú zbraň. Teherán pritom popiera, že by sa usiloval o jej získanie.



Trump tiež porovnal to, čo nazval „konštruktívnou víziou“ Saudskej Arábie, s „kolapsom a utrpením“, ktoré podľa neho spôsobili iránski lídri. „Neexistuje ostrejší kontrast s cestou, ktorou ste sa vydali na Arabskom polostrove, ako je katastrofa, ktorá sa odohráva hneď oproti v Perzskom zálive,“ uzavrel americký prezident.



Teherán a Washington viedli od 12. apríla už štyri kolá nepriamych rozhovorov na najvyššej úrovni od roku 2018, keď americký prezident odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval vo vývoji svojho programu využívania jadrovej energie.



USA v utorok - napriek spomínaným rokovaniam - oznámili nové sankcie na predaj iránskej ropy do Číny. Sú zamerané na troch iránskych občanov a jednu firmu - všetky tieto subjekty sú spájané s teheránskou organizáciou pre obranné inovácie a výskum, známou aj pod skratkou SPND. Zmrazujú sa im všetky potenciálne aktíva v USA a Američania majú zakázané s nimi obchodovať.