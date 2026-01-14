< sekcia Zahraničie
Trump varoval Irán pred tvrdou reakciou na popravy demonštrantov
Ľudskoprávna organizácia Hengaw Human Rights so sídlom v Osle uviedla, že najmenej jedného 26-ročného muža už odsúdili na trest smrti a jeho poprava by sa mala uskutočniť v stredu.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok varoval Irán pred ráznymi krokmi, ak tamojšie úrady v rámci snáh o potláčanie protivládnych protestov začnú popravovať demonštrantov. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„Ak niečo také urobia, podnikneme veľmi tvrdé kroky,“ vyhlásil Trump v rozhovore pre televíziu CBS News. Možnú reakciu však bližšie nešpecifikoval. Iránska prokuratúra v utorok avizovala, že proti niektorým zadržaným protestujúcim vznesie obvinenia, za ktoré hrozí trest smrti.
Ľudskoprávna organizácia Hengaw Human Rights so sídlom v Osle uviedla, že najmenej jedného 26-ročného muža už odsúdili na trest smrti a jeho poprava by sa mala uskutočniť v stredu.
Trump podčiarkol, že jeho administratíva sa bude zaoberať „celou situáciou, ktorá sa v Iráne odohráva“, pričom doplnil, že ide o „naozaj zlé veci“. Podľa jeho slov Spojené štáty pracujú na získaní presnejších údajov o počte obetí. Zároveň avizoval, že po oboznámení sa s aktuálnymi informáciami, ktoré by mohol dostať v nasledujúcich minútach, bude Washington reagovať primeraným spôsobom.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 odštartoval 28. decembra protest obchodníkov v Teheráne proti rastúcim cenám a prudkému oslabeniu iránskeho rialu. Odvtedy prerástli do rozsiahlych protivládnych demonštrácií v celej krajine a podľa aktivistov si vyžiadali už najmenej 2000 obetí.
Americký prezident predtým v priebehu utorka vyzval Iráncov, aby pokračovali v protivládnych protestoch a prevzali kontrolu nad štátnymi inštitúciami. Zároveň uviedol, že „pomoc je na ceste“.
Trump pritom v uplynulých dňoch opakovane pohrozil iránskemu režimu americkou intervenciou na ochranu demonštrantov. V noci na utorok zároveň oznámil zavedenie 25-percentného cla na krajiny obchodujúce s Teheránom.
Zásahy režimu proti demonštrantom kritizujú viaceré západné štáty. Európska únia si v utorok v reakcii predvolala iránskeho veľvyslanca v Bruseli a krajine pohrozila ďalšími sankciami.
