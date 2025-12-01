< sekcia Zahraničie
Trump varoval Izrael pred destabilizáciou Sýrie
Šéf Bieleho domu vyjadril spokojnosť s krokmi Damasku pod vedením dočasného prezidenta Ahmada Šaru, ktorý bol predošlý mesiac na historickej návšteve vo Washingtone.
Autor TASR
Washington 1. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok varoval Izrael pred destabilizáciou Sýrie a jej nového vedenia, len niekoľko dní po útoku izraelských síl na juhu krajiny, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Je veľmi dôležité, aby Izrael udržiaval silný a úprimný dialóg so Sýriou a aby sa nestalo nič, čo by bránilo Sýrii v jej vývoji k prosperujúcemu štátu,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Šéf Bieleho domu vyjadril spokojnosť s krokmi Damasku pod vedením dočasného prezidenta Ahmada Šaru, ktorý bol predošlý mesiac na historickej návšteve vo Washingtone. Trump zároveň podporuje rokovania o bezpečnostnej dohode medzi Izraelom a Sýriou po zvrhnutí autoritárskeho prezidenta Bašára Asada pred rokom, pripomína AFP.
Napätie však stúpa po stovkách izraelských útokov na Sýriu. Izrael v piatok podnikol operáciu v sýrskej dedine Bejt Jin, ktorá bola zameraná na údajných členov organizácie Džamá Islamíja. Pri útoku zahynulo 13 ľudí.
Trump poznamenal, že Šara „usilovne“ pracuje na zabezpečení dobrých vzťahov a na dlhodobom a prosperujúcom vzťahu medzi Sýriou a Izraelom. Zdôraznil, že Spojené štáty robia všetko, čo je v ich silách, aby sýrska vláda pokračovala v plnení plánov na obnovu krajiny po občianskej vojne.
Podľa amerického prezidenta by dobré vzťahy medzi Sýriou a Izraelom podporili jeho úsilie o mier na Blízkom východe, vrátane krehkého prímeria v Pásme Gazy.
