Trump varoval Netanjahua pred krokmi, ktoré ohrozia rokovania s Iránom

Washington/Tel Aviv 28. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump minulý týždeň v telefonáte varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pred krokmi, ktoré by mohli ohroziť rokovania medzi USA a Iránom o novej jadrovej dohode. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov o tom v utorok informoval spravodajský portál Axios, píše TASR.



V poradí piate kolo nepriamych rozhovorov o jadrovom programe Teheránu sa uskutočnilo minulý piatok v Ríme na veľvyslanectve Ománu. Trump najnovšie rokovania v nedeľu označil za „veľmi, veľmi dobré“ a avizoval, že by ďalšie priaznivé správy o nich mohol oznámiť už tento týždeň.



Členovia americkej administratívy vrátane Trumpa sa podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu začali v posledných týždňoch obávať, že Izrael by mohol bombardovať iránske jadrové zariadenia alebo podniknúť iné kroky, ktoré by rokovania mohli narušiť.



O príprave izraelských úderov nedávno s odvolaním sa na svoje zdroje informovala televízia CNN, podľa ktorej to naznačovali nové informácie amerických spravodajských služieb. Jeden zo zdrojov pre Axios uviedol, že podľa Izraela sa možnosť jeho úspešného útoku čoskoro uzavrie. Niektorí americkí predstavitelia sa obávajú, že Netanjahu by mohol nariadiť úder aj bez súhlasu Trumpa.



Lídri spolu podľa zdroja z Bieleho domu telefonovali vo štvrtok po streľbe vo Washingtone, pri ktorej zahynuli dvaja pracovníci izraelského veľvyslanectva. Trump vraj Netanjahuovi povedal, že „nechce, aby čokoľvek bránilo“ diplomatickému úsiliu s Iránom. Takisto sa mu zdôveril, že na stole je aj „druhá možnosť“, no najprv chce zistiť, či je možné nájsť riešenie diplomatickou cestou, objasnil zdroj.



Trumpov odkaz o potrebe vyhnúť sa krokom, ktoré by mohli podkopať rokovania, Netanjahuovi v nedeľu tlmočila aj americká ministerka vnútornej bezpečnosti Kristy Noemová v Jeruzaleme. Pre Fox News povedala, že mali úprimný a priamy rozhovor o nutnosti „zostať jednotný a nechať proces (rokovaní) prebehnúť“.



Teherán a Washington nemajú priame diplomatické kontakty a od 12. apríla vedú nepriame rozhovory na najvyššej úrovni od roku 2018. Vtedy Trump počas svojho prvého funkčného obdobia odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Tá zmiernila sankcie voči Iránu výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji. Trump chce teraz dosiahnuť novú dohodu a sám Iránu pohrozil bombardovaním a sankciami v prípade neúspechu.