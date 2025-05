Trump varoval Netanjahua pred útokom na Irán

Washington 29. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nedávnom telefonáte varoval pred útokom na Irán, pretože by to mohlo ohroziť pokračovanie rokovaní medzi oboma krajinami o jadrovom programe Teheránu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Na otázku, čo povedal izraelskému premiérovi, Trump v Bielom dome odpovedal: „Povedal som mu, že si nemyslím, že je to dobrý nápad, vedieme s nimi veľmi dobré rozhovory“.



„Povedal som mu, že by to teraz nebolo vhodné, pretože sme veľmi blízko k riešeniu. Myslím si, že chcú uzavrieť dohodu, a ak sa nám ju podarí uzavrieť, zachránime veľa životov,“ dodal šéf Bieleho domu.



Teherán a Washington v posledných týždňoch uskutočnili päť kôl rokovaní o jadrovom programe Iránu, ktoré sprostredkoval Omán. Hoci sa skončili bez dohody, obe strany uistili, že rokovania budú pokračovať.



Irán v stredu naznačil, že v prípade dosiahnutia dohody by mohol povoliť americkým inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) skontrolovať svoje jadrové zariadenia.



Rokovania doteraz vždy zlyhali v otázke obohacovania uránu. USA požadujú, aby Irán obohacovanie úplne zastavil, čo Teherán odmieta s odvolaním sa na svoje právo na civilné využívanie jadrovej energie.



Západné štáty už roky podozrievajú Irán z vývoja jadrových zbraní, čo Teherán popiera. V roku 2015 Irán podpísal medzinárodnú dohodu, ktorá obsahovala zmiernenie sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu.



V roku 2018 však Spojené štáty počas Trumpovho prvého funkčného obdobia od dohody odstúpili a uvalili na Irán nové sankcie. Teherán následne postupne odstúpil od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody a zvýšil obohacovanie uránu.



Od svojho návratu do Bieleho domu Trump presadzuje vypracovanie novej dohody. Iránu taktiež pohrozil vojenskou akciou, ak rozhovory zlyhajú.