Podľa Trumpa môže obmedzenie pohybu osôb krajinu zničiť

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok varoval, že obmedzenie voľného pohybu osôb v Spojených štátoch by mohlo "krajinu zničiť" a vyjadril želanie, aby boli opatrenia prijaté v USA v súvislosti s pandémiou koronavírusu už do polovice apríla zmiernené. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Zdravotnícke úrady v USA žiadajú prísnejšie obmedzenia v rámci medziľudského kontaktu. Trump však v utorok povedal, že uvažuje nad zmiernením opatrení, ktoré vyradili z činnosti množstvo zamestnancov, a v USA spôsobili zatvorenie škôl i spomalenie hospodárstva.



Prezident by podľa vlastných slov bol rád, keby sa krajina otvorila do Veľkej noci. Veľkonočná nedeľa pripadá tento rok na 12. apríla, pripomína AFP.



Zdravotnícki experti tvrdia, že opatrenia sú jediný spôsob, ako zabrániť nekontrolovanému šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Trump však dal jasne najavo, že zastavenie prevádzok považuje za prehnanú reakciu.



"Každoročne prichádzame o tisíce a tisíce ľudí z dôvodu chrípky. Nezatvárame však (preto) krajinu," povedal a dodal, že ešte viac ľudí zomiera ročne pri dopravných nehodách. Výrobcom automobilov však podľa jeho slov preto neprikážu, aby prestali s výrobou.



Smernice, ktoré v súvislosti s opatreniami na spomalenie šírenia koronavírusu vydalo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), majú dobrovoľný charakter. Mnohé americké štáty však zaviedli záväzné obmedzenia, ktoré korešpondujú s opatreniam CDC, či prípadne sú ešte prísnejšie. Časť amerických štátov vydala nariadenia prikazujúce obyvateľom zdržiavať sa čo najviac doma.



Deborah Birxová, koordinátorka pracovnej skupiny, ktorá dohliada na postup vlády v súvislosti s koronavírusom, naznačila, že akékoľvek kroky závisia od údajov, ktoré sa ešte stále zhromažďujú. Experti podľa nej môžu odporučiť všeobecné zmiernenie opatrení a zároveň aj žiadať zavedenie lokálnych opatrení v najviac postihnutých oblastiach.



USA sú počtom nakazených treťou najviac postihnutou krajinou po Číne a Taliansku. Následkom ochorenia COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, tam podľahlo už vyše 600 ľudí a nakazených je viac ako 50.000.