Trump varuje Irán pred vyberaním poplatkov za prechod cez Hormuz
Teherán túto úžinu kľúčovú pre svetovú ekonomiku uzavrel po začiatku izraelsko-amerických útokov.
Autor TASR
Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer na svojej sociálnej sieti Truth varoval Irán pred vyberaním poplatkov od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom. Teherán túto úžinu kľúčovú pre svetovú ekonomiku uzavrel po začiatku izraelsko-amerických útokov, informuje TASR.
„Objavili sa správy, že Irán vyberá poplatky od tankerov prechádzajúcich Hormuzským prielivom. To by radšej nemali robiť, a ak to robia, mali by s tým ihneď prestať!“ vyhlásil Trump. Ropa sa podľa neho začne cez úžinu opätovne prepravovať „veľmi rýchlo“, či už s „pomocou Iránu, alebo bez nej“.
Hovorca Iránskeho zväzu vývozcov ropy, plynu a petrochemických produktov podľa denníka Financial Times tento týždeň vyhlásil, že Teherán bude počas dvojtýždňového prímeria požadovať platby za plavbu prielivom v kryptomenách. Biely dom v minulosti vyhlásil, že nesúhlasí s tým, aby Irán využíval svoju pretrvávajúcu kontrolu nad Hormuzským prílivom na vyberania mýta od prechádzajúcich lodí. Rovnaký postoj zastávajú aj európske štáty.
USA a Irán sa v noci na stredu dohodli na dvojtýždňovom zastavení bojov, pričom dohoda zahŕňa otvorenie Hormuzského prielivu. Námestník šéfa iránskej diplomacie Saíd Chatíbzáde však vo štvrtok uviedol, že k znovuotvoreniu úžiny dôjde až po zastavení agresie, čím zrejme narážal na útoky Izraela v Libanone.
„Irán si nedostatočne plní svoje povinnosti, niekto by dokonca mohol povedať, že sa správa hanebne, pokiaľ ide o umožňovanie prechodu ropy cez Hormuzský prieliv,“ napísal Trump v neskôr uverejnenom príspevku. „Na tomto sme sa nedohodli,“ zdôraznil.
O znovuotvorení prielivu vo štvrtok Trump hovoril aj s britským premiérom Keirom Starmerom. „Lídri diskutovali o potrebe vypracovať praktický plán, aby sa lodná doprava čo najskôr opäť rozbehla,“ uviedla Downing Street
