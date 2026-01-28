< sekcia Zahraničie
Trump varuje pred prehrou republikánov vo voľbách do Kongresu
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) – Prezident USA Donald Trump v utorok varoval pred „veľmi zlými následkami“, ak republikáni prehrajú novembrové doplňujúce voľby do Kongresu.
„Som tu, lebo milujem Iowu, ale som tu aj preto, že začíname kampaň na voľby. Musíme vyhrať voľby v polovici volebného obdobia,“ povedal 79ročný prezident. „Ak prehráme, stratíte mnoho z toho, o čom hovoríme, mnoho výhod, daňových úľav – a to by viedlo k veľmi zlým veciam,“ dodal.
Trumpovo na ekonomiku orientované vystúpenie bolo do značnej miery zatienené tragickými udalosťami v susednom štáte Minnesota, kde boli v priebehu januára pri operáciách agentov imigračnej služby (ICE) smrteľne postrelení už dvaja ľudia, naposledy 37ročný zdravotník Alex Pretti.
Trump predtým pre televíziu Fox News uviedol, že túto situáciu „mierne deeskaluje“, vo svojom prejave sa však incidentu s Prettim výraznejšie nevenoval.
Biely dom uviedol, že Trump bude pred voľbami v polovici volebného obdobia pravidelne cestovať po celej krajine. AP pripomenula, že vo voľbách tohto typu voliči v minulosti často vytrestali úradujúcich prezidentov. Po posledných prieskumoch, ktoré ukázali rastúcu nespokojnosť voličov s kúpyschopnosťou a životnými nákladmi, sa Trumpov štáb čoraz viac sústreďuje na ekonomiku.
Aj preto Trump v Iowe zopakoval tvrdenia o „zlatej ére“ USA a tvrdil, že ceny väčšiny tovarov klesajú. Uznal však, že pred novembrovými voľbami môže byť ťažké presvedčiť voličov, aby dali svoj hlas republikánom.
Trump opätovne načrtol ako tému svoje zotrvanie vo funkcii, hoci Ústava USA mu nedovoľuje kandidovať na tretie funkčné obdobie. Kritizoval aj demokratickú kongresmanku Ilhan Omarovú z Minnesoty, ktorá je prvým občanom USA somálskeho pôvodu zvoleným do Kongresu.
Skupina odporcov Trumpov prejav dvakrát prerušila, on ich označil za „chorých“ a za „platených vzbúrencov“.
V Iowe Trumpa sprevádzali minister financií Scott Bessent a strojca jeho imigračnej politiky Stephen Miller.
