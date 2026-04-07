Trump varuje pred zánikom civilizácie, ak Irán nevyhovie ultimátu
Autor TASR
Washington 7. apríla (TASR) – Americký prezident Donald Trump zverejnil v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social príspevok, ktorý sa zrejme týka ultimáta stanoveného pre Irán na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Píše v ňom o civilizácii, ktorá túto noc „zomrie a už sa nikdy nevráti späť“, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Trump počas veľkonočných sviatkov dal Iránu ultimátum, aby v utorok do 20.00 h východoamerického času (v stredu o 02.00 h SELČ) opäť otvoril Hormuzský prieliv. V opačnom prípade pohrozil rozpútaním „pekla“.
„Dnes v noci zomrie celá civilizácia, ktorá sa už nikdy nebude môcť vrátiť späť. Nechcem, aby sa to stalo, ale pravdepodobne sa to stane. Avšak teraz, keď máme úplnú zmenu režimu, kde prevládajú iné, inteligentnejšie a menej radikalizované názory, sa možno môže stať niečo revolučne úžasné, KTO VIE? Dozvieme sa to dnes večer,“ napísal Trump.
„Štyridsaťsedem rokov vydierania, korupcie a smrti sa konečne skončí. Boh žehnaj veľkému ľudu Iránu!“ uzatvoril šéf Bieleho domu.
Trump neuviedol ďalšie podrobnosti, no už predtým povedal, že americká armáda by mohla bombardovať v Iráne mosty, elektrárne a ďalšiu civilnú infraštruktúru a uvrhnúť krajinu do „kamennej doby“.
