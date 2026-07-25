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Trump: Venezuela nie je pripravená na nové voľby

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Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Posledné prezidentské voľby sa vo Venezuele konali v roku 2024.

Autor TASR
Washington 25. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Venezuela nie je pripravená na usporiadanie nových volieb, a to viac ako sedem mesiacov po vojenskej operácii Washingtonu, počas ktorej bol zvrhnutý tamojší prezident Nicolás Maduro. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Čo sa týka volieb vo Venezuele, zatiaľ na ne nie sú skutočne pripravení, no boli dosiahnuté veľké pokroky,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.

Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, ktorej USA umožnili zostať pri moci, podľa neho „odvádza fantastickú prácu“.

V odpovedi na otázku o tejto latinskoamerickej krajine sa Trump vyjadril aj k dôležitosti venezuelského ropného priemyslu a pochválil podľa vlastných slov veľké množstvo ropy, ktorá sa z krajiny vyváža.

Vo Venezuele som veľmi populárny, pretože do krajiny prinášame späť obrovskú ekonomiku, a oni boli na absolútnom pokraji zániku,“ dodal.

Posledné prezidentské voľby sa vo Venezuele konali v roku 2024. Podľa AFP boli považované za kontroverzné, keďže vrátili k moci autoritárskeho vodcu Madura a Spojené štáty, Európska únia ani latinskoamerické krajiny ich neuznali.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ešte v júni uviedol, že pred usporiadaním nových volieb potrebuje Venezuela najprv slobodnú tlač a novú volebnú komisiu.

USA vykonali spomínanú vojenskú operáciu vo Venezuele 3. januára. Americké špeciálne jednotky počas nej zadržali Madura a jeho manželku Ciliou Floresovú a letecky ich previezli do New Yorku. Pred súdom sa zodpovedajú z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Venezuelský exprezident údajne využíval svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Maduro obvinenia odmieta. Pred súd v USA by sa mali postaviť budúci rok.
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