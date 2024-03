Trump: Verdikt Najvyššieho súdu je veľkým víťazstvom pre Ameriku

Washington 4. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v pondelok privítal rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým sa zrušil verdikt Najvyššieho súdu štátu Colorado, že v primárkach v tomto štáte nesmie kandidovať. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



"VEĽKÉ VÍŤAZSTVO PRE AMERIKU!!!" napísal Trump veľkými písmenami na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Z rozsudku federálneho Najvyššieho súdu vyjadrila sklamanie coloradská štátna tajomníčka Jena Griswoldová z konkurenčnej Demokratickej strany. Oficiálne však po pondelkovom rozsudku oznámila, že Trump v štáte Colorado môže kandidovať.



Najvyšší súd štátu Colorado v decembri nariadil vyradenie Trumpa z kandidátnej listiny. Opieral sa o klauzulu 14. dodatku ústavy pochádzajúcu ešte z čias po občianskej vojne a zakazujúcu zastávať úrad osobám, ktoré sa zapojili do vzbury. Súd vinil Trumpa z podielu na útoku davu na Kapitol 6. januára 2021 s cieľom zvrátiť potvrdenie volebného víťazstva Joea Bidena.



Pondelkový verdikt Najvyššieho súdu USA bol jednomyseľný, za umožnenie Trumpovi kandidovať hlasovalo všetkých deväť sudcov. Najvyšší súd upozornil na možný zmätok, ak by niektoré štáty Trumpa z primárok vyradili.



Podľa Najvyššieho súdu USA nemôžu jednotlivé štáty uplatňovať spomínanú klauzulu voči prezidentským kandidátom, môže to urobiť len Kongres USA. Niektorí pozorovatelia však varujú pred možnou ústavnou krízou, ak Trump zvíťazí vo voľbách, ale Kongres ovládnu demokrati a tí s odvolaním sa na túto klauzulu 6. januára 2025 odmietnu potvrdiť jeho zvolenie.



Rozhodnutie sudcov federálneho Najvyššieho súdu prišlo deň pred primárkami v Colorade. Ako pripomenula televízia NBC News, tento verdikt zrejme ovplyvní podobné procesy aj v ďalších štátoch. Podobne ako Najvyšší súd v Colorade rozhodli aj súdy v štátoch Maine a Illinois. Účinnosť ich rozhodnutí bola predbežne pozastavená, keďže prípadom z Colorada sa už medzitým začal zaoberať Najvyšší súd USA.



Piateho marca je v USA takzvaný supervolebný utorok. Hlasovať v primárkach sa bude podľa denníka The New York Times až v 15 štátoch – Alabame, Aljaške, Arkansase, Colorade, Kalifornii, Maine, Massachusetts, Minnesote, Oklahome, Severnej Karolíne, Tennessee, Texase, Utahu, Vermonte a Virgínii – a v jednom teritóriu – Americkej Samoe.