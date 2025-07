Trump verí v dohodu Izraela a Hamasu už tento týždeň

Washington 7. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v priebehu týždňa by mohlo dôjsť k dohode medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas o prímerí a prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy, pričom podľa neho je šanca na dohodu „dobrá“. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).



„Myslím si, že je dobrá šanca, že dosiahneme dohodu s Hamasom počas tohto týždňa,“ povedal Trump novinárom pred odchodom do Washingtonu. Dodal, že takáto dohoda by mohla viesť k prepusteniu „pomerne veľkého počtu rukojemníkov“.



Americký prezident sa má v pondelok stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome. Ten v sobotu uviedol, že najnovšie požiadavky Hamasu sú pre Izrael neprijateľné. Napriek tomu vyslal do katarskej Dauhy vyjednávací tím, ktorý sa zapojil do ďalších rozhovorov.



Tieto nepriame rokovania sa v katarskej metropole začali v nedeľu večer. Netanjahu pred svojím odletom do Spojených štátov zdôraznil, že izraelská vláda „pracuje na dosiahnutí dlho diskutovanej dohody – za podmienok, na ktorých sme sa dohodli“. Narážal pritom na návrh prímeria, ktorý vypracoval americký sprostredkovateľ Steve Witkoff, píše DPA. Hamas s návrhom v zásade súhlasil, no žiadal niekoľko zmien, ktoré Izrael odmietol.



Netanjahu zároveň zopakoval tri hlavné ciele vo vojne proti Hamasu: návrat všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, zničenie vojenských kapacít Hamasu a jeho úplné vytlačenie z Pásma Gazy a zabezpečenie, že toto územie už nikdy nebude predstavovať hrozbu pre Izrael.