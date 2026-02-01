< sekcia Zahraničie
Trump verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou
Autor TASR
Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Myslím si, že pravdepodobne prídu za nami a budú chcieť uzavrieť dohodu. Nachádzajú sa v situácii, ktorá je pre Kubu veľmi zlá. Nemajú peniaze. Nemajú ropu. Žili z venezuelských peňazí a ropy, ale teraz nemajú ani jedno, ani druhé,“ povedal Trump reportérom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Venezuela bola v roku 2025 najväčším dodávateľom ropy na Kubu, pričom pokrývala zhruba tretinu denných potrieb ostrova. Dodávky ropy z Venezuely na Kubu klesli ešte pred zadržaním venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, a to v dôsledku blokády zo strany USA.
Trump pred pár dňami pohrozil uvalením ciel na krajiny dodávajúce ropu na Kubu. Agentúra Reuters v januári priniesla informáciu, že dodávky ropy na Kubu zvažuje obmedziť aj Mexiko pre obavy z námietok Spojených štátov.
