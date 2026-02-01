Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Zahraničie

Trump verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou

.
Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Venezuela bola v roku 2025 najväčším dodávateľom ropy na Kubu, pričom pokrývala zhruba tretinu denných potrieb ostrova.

Autor TASR
Washington 1. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že verí v uzavretie dohody medzi Spojenými štátmi a Kubou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Myslím si, že pravdepodobne prídu za nami a budú chcieť uzavrieť dohodu. Nachádzajú sa v situácii, ktorá je pre Kubu veľmi zlá. Nemajú peniaze. Nemajú ropu. Žili z venezuelských peňazí a ropy, ale teraz nemajú ani jedno, ani druhé,“ povedal Trump reportérom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.

Venezuela bola v roku 2025 najväčším dodávateľom ropy na Kubu, pričom pokrývala zhruba tretinu denných potrieb ostrova. Dodávky ropy z Venezuely na Kubu klesli ešte pred zadržaním venezuelského prezidenta Nicolasa Madura, a to v dôsledku blokády zo strany USA.

Trump pred pár dňami pohrozil uvalením ciel na krajiny dodávajúce ropu na Kubu. Agentúra Reuters v januári priniesla informáciu, že dodávky ropy na Kubu zvažuje obmedziť aj Mexiko pre obavy z námietok Spojených štátov.
.

Neprehliadnite

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal február?