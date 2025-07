Trump verí, že dohoda o prímerí v Gaze by mohla byť na budúci týždeň

Washington 5. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že k dohode o prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy by mohlo dôjsť už na budúci týždeň. V tejto súvislosti sa v piatok vyjadril optimisticky, hoci poukázal na to, že situácia sa rýchlo môže zmeniť, píše TASR podľa agentúry AFP.



Trump takto reagoval na novinársku otázku na palube lietadla Air Force One. Uviedol, že je „veľmi“ optimistický čo sa týka potenciálneho dosiahnutia dohody. Zároveň si však zachoval aj istú skepsu a uviedol, že situácia „sa zo dňa na deň mení“.



Vyjadril sa tiež k správam, že Hamas reagoval pozitívne na navrhované prímerie. „To je dobré. Zatiaľ ma o tom neinformovali. Musíme to celé uzavrieť. Musíme niečo urobiť s Gazou,“ dodal.



Hamas v piatok podľa medializovaných správ zareagoval „pozitívne“ na navrhovanú dohodu o prímerí. Vyhlásil tiež, že je pripravený „okamžite“ začať vážne rokovať o prímerí po tom, ako už v tejto veci absolvoval rozhovory s ďalšími palestínskymi frakciami, pripomína AFP. Spojenec Hamasu, hnutie Palestínsky islamský džihád, medzičasom taktiež vyhlásil, že podporuje rokovania o prímerí, no požaduje „záruky“, že Izrael „neobnoví svoju agresiu“ po tom, ako budú prepustení všetci rukojemníci zadržiavaní v Gaze.



Trump ešte v noci na stredu informoval, že Izrael súhlasil s podmienkami „konečného návrhu“ na 60-dňové prímerie. S izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom sa má navyše v pondelok stretnúť v Bielom dome.