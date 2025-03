Trump verí, že Rusko pristúpi na prímerie

Washington 11. marca (TASR) - Prezident USA Donald Trump verí, že Rusko pristúpi na navrhované 30-dňové prímerie. Uviedol tiež, že americká delegácia by sa s ruskou stranou mohla stretnúť už v priebehu utorňajšej noci alebo stredy a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je ochotný opäť pozvať do Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa televízie BBC.



"Ukrajina. Prímerie. Pred chvíľou sme sa dohodli," ozrejmil Trump novinárom pred Bielym domom. "Ukrajina s tým súhlasila. Dúfajme, že s tým bude súhlasiť aj prezident Putin. Na tango sú potrební dvaja," vyhlásil.



Trump vysvetlil, že súčasná situácia je "veľmi rozdielna" v porovnaní s dňom, keď ho v Bielom dome navštívil Zelenskyj. Obaja lídri sa vtedy na stretnutí dostali do ostrého sporu, ktorý vyvrcholil pozastavením americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Washington sa v reakcii na súhlas Kyjeva s návrhom na 30-dňového prímeria rozhodol v utorok obnoviť vojenskú pomoc s okamžitou platnosťou. Delegácie Ukrajiny a USA sa na tom zhodli na utorňajších rokovaniach v Saudskej Arábii.