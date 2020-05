Trump viní Čínu z celosvetového masového zabíjania

Washington 20. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu opäť ostro kritizoval Čínu za jej podiel na koronavírusovej pandémii, pričom Peking obvinil z "celosvetového masového zabíjania". Informovali o tom agentúra AFP a denník The Guardian.



"Bola to neschopnosť Číny a nič iné, čo spôsobilo toto masové zabíjanie," napísal šéf Bieleho domu na Twitteri.



Vo svojom tvíte spomenul aj bližšie nešpecifikovaného "čínskeho blázna", ktorý vraj v oficiálnom vyhlásení zo zodpovednosti za prebiehajúcu zdravotnícku krízu "obvinil každého, len nie Čínu".



Trump nekonkretizoval, na aké vyhlásenie reagoval, avšak podľa AFP sa tak stalo len deň po tom, ako hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien kritizoval Trumpov otvorený list, v ktorom americký líder obvinil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) z prílišnej závislosti od Pekingu.



"Americká administratíva sa svojím otvoreným listom snaží zavádzať verejnosť, aby ohovorila a očiernila úsilie Číny o prevenciu vypuknutia epidémie. Chce tak zakryť svoju vlastnú neschopnosť v boji proti epidémii," uviedol Čao Li-ťien.



Stupňovanie konfliktu s Čínou je podľa AFP jadrom snahy Trumpa o znovuzvolenie do úradu v prezidentských voľbách, ktoré by sa mali v USA konať už tento rok v novembri.