Trump viní Obamovu vládu z toho, že Turecko nakupuje systém S-400

Osaka 29. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump neviní Ankaru z toho, že nakupuje ruský systém protivzdušnej obrany S-400. Danú situáciu spôsobila podľa jeho slov administratíva bývalého prezidenta USA Baracka Obamu. Šéf Bieleho domu to vyhlásil na tlačovej konferencii v rámci summitu G20 v japonskej Osake. Písala o tom agentúra Interfax.



"Je to nepríjemná situácia, avšak ja z nej neviním prezidenta Erdogana," vyhlásil Trump a pripomenul, že Ankara chcela pôvodne kúpiť americký systém Patriot, ale Obamova administratíva jej žiadosť odmietla. Až následne sa Turecko obrátilo so žiadosťou o predaj systému protivzdušnej obrany na Moskvu.



Trump ďalej pripustil, že spor ohľadom S-400 je vážny a jeho vláda sa ho bude aj naďalej snažiť vyriešiť.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v tejto súvislosti zdôraznil, že dohodu s Moskvou o nákupe ruského protivzdušného systému neplánuje aj napriek tlaku Washingtonu rušiť.



"Kontrakt s Ruskom na nákup S-400 je už v štádiu dodávok a my nemôžeme zrušiť kontrakt v štádiu dodávok. Táto téma je zatvorená", povedal.



Turecký líder ďalej vyhlásil, že USA neuvalia na Turecko v súvislosti s nákupom ruského protivzdušného systému pred tým avizované sankcie.



"Počas stretnutia s americkým prezidentom sme diskutovali o sankciách. Trump povedal, že k tomu nedôjde," uviedol Erdogan.



Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Ankara sa na Moskvu so žiadosťou o nákup tohto systému obrátila po tom, ako v minulosti nedokázala uzavrieť kontrakt so Spojenými štátmi práve na nákup systému Patriot.