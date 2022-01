Trump vo februári spustí svoj vlastný Twitter

Washington 7. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump spustí vo februári svoju vlastnú alternatívu k sociálnej sieti Twitter. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa údaje uvedené v distribučnej službe App Store.



Nová aplikácia s názvom TRUTH Social má začať fungovať 21. februára, keď je v USA Deň prezidentov, pripomínajúci narodenie prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona.



Aplikácia z dielne Trumpovej skupiny pre médiá a technológie (TMGT) sa dá už teraz v obchode App Store predobjednať. Podľa sprievodných propagačných fotografií by mala, podobne ako Twitter, umožňovať sledovať príspevky iných používateľov a odkazy týkajúce sa aktuálnych tém.



Krátke textové príspevky budú mať v Trumpovej aplikácii názov "truth", čo je anglický výraz pre pravdu.



TRUMP Social bude spustený 13 mesiacov po tom, ako Facebook a Twitter zablokovali účty Donaldovi Trumpovi v súvislosti s vniknutím jeho priaznivcov do sídla Kongresu USA. Krátko pred útokom zo 6. januára 2021 Trump pred svojimi priaznivcami spochybnil legitimitu prezidentských volieb, v ktorých ho porazil súčasný demokratický šéf Bieleho domu Joe Biden. Trump svoju prehru dodnes neuznal.



Obe komory amerického Kongresu si vo štvrtok pripomenuli výročie útoku, pri ktorom prišlo o život päť ľudí, minútou ticha. Biden vo svojom štvrtkovom vystúpení obvinil Trumpa z podkopávania princípov právneho štátu a legitimity amerických volieb.



Na výročie útoku mal naplánovanú tlačovú konferenciu aj samotný Trump. Napokon ju však zrušil s tým, že sa verejne vyjadrí až 15. januára na zhromaždení v Arizone.



Na aplikáciu TRUTH Social by mal v ďalšej fáze nadviazať videoslužba TMTG+, ktorá by mala poskytovať zábavný i spravodajský obsah a podcasty.