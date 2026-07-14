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Trump vo štvrtok vystúpi s prejavom k národu
Prezident sa prihovára národu vtedy, keď chce oznámiť dôležité rozhodnutia alebo keď nastala významná udalosť pre Američanov. Trump tému svojho prejavu nešpecifikoval.
Autor TASR
Washington 13. júla (TASR) - Prezident USA Donald Trump plánuje vo štvrtok večer vystúpiť s prejavom k národu. „Prezident Trump vo štvrtok večer o 21.00 h východoamerického času (v piatok o 3.00 h SELČ) vystúpi s prejavom k národu. Ďakujem za vašu pozornosť venovanú tejto záležitosti!“ napísal v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Agentúra DPA pripomína, že ide o jeden z najsledovanejších televíznych vysielacích časov v Spojených štátoch. Prezident sa prihovára národu vtedy, keď chce oznámiť dôležité rozhodnutia alebo keď nastala významná udalosť pre Američanov. Trump tému svojho prejavu nešpecifikoval.
Nie je preto jasné, či sa bude venovať vojne s Iránom, ktorá už niekoľko mesiacov dominuje titulkom v Spojených štátoch, spolu s rastom cien pohonných látok, ktorý tento konflikt sprevádza. Ten sa v uplynulých dňoch opäť vyostril.
Nejde pritom o prvý prejav Trumpa od začiatku jeho druhého funkčného obdobia v januári 2025. Národu sa prihovoril aj v decembri, keď obhajoval výsledky svojej hospodárskej politiky.
Vtedy hovoril o poklese cien benzínu, áut a niektorých potravín. Avizoval tiež zvýšenie príjmov a zmiernenie inflácie. Zároveň vyzdvihol úspech svojej stratégie dovozných ciel, ktorá podľa neho vygenerovala príjmy pre štátnu pokladnicu a pomohla prilákať investície do USA vo výške takmer 20 biliónov dolárov, čo bol podľa expertov výrazne nadhodnotený údaj.
Podobne sa Trump prihovoril národu aj začiatkom apríla. Pred vyše tromi mesiacmi povedal, že USA v Iráne dosiahli „rýchle, rozhodujúce a drvivé víťazstvá“. Podľa jeho vyjadrení bolo „iránske námorníctvo zničené, ich letectvo v troskách a väčšina vodcov mŕtva“. Dodal tiež, že schopnosť Iránu odpaľovať rakety a drony bola vtedy výrazne obmedzená.
Najnovší prejav prezidenta prichádza približne štyri mesiace pred kľúčovými voľbami do Kongresu, v ktorých sa podľa prieskumov Trumpovej Republikánskej strane zatiaľ nedarí.
Agentúra DPA pripomína, že ide o jeden z najsledovanejších televíznych vysielacích časov v Spojených štátoch. Prezident sa prihovára národu vtedy, keď chce oznámiť dôležité rozhodnutia alebo keď nastala významná udalosť pre Američanov. Trump tému svojho prejavu nešpecifikoval.
Nie je preto jasné, či sa bude venovať vojne s Iránom, ktorá už niekoľko mesiacov dominuje titulkom v Spojených štátoch, spolu s rastom cien pohonných látok, ktorý tento konflikt sprevádza. Ten sa v uplynulých dňoch opäť vyostril.
Nejde pritom o prvý prejav Trumpa od začiatku jeho druhého funkčného obdobia v januári 2025. Národu sa prihovoril aj v decembri, keď obhajoval výsledky svojej hospodárskej politiky.
Vtedy hovoril o poklese cien benzínu, áut a niektorých potravín. Avizoval tiež zvýšenie príjmov a zmiernenie inflácie. Zároveň vyzdvihol úspech svojej stratégie dovozných ciel, ktorá podľa neho vygenerovala príjmy pre štátnu pokladnicu a pomohla prilákať investície do USA vo výške takmer 20 biliónov dolárov, čo bol podľa expertov výrazne nadhodnotený údaj.
Podobne sa Trump prihovoril národu aj začiatkom apríla. Pred vyše tromi mesiacmi povedal, že USA v Iráne dosiahli „rýchle, rozhodujúce a drvivé víťazstvá“. Podľa jeho vyjadrení bolo „iránske námorníctvo zničené, ich letectvo v troskách a väčšina vodcov mŕtva“. Dodal tiež, že schopnosť Iránu odpaľovať rakety a drony bola vtedy výrazne obmedzená.
Najnovší prejav prezidenta prichádza približne štyri mesiace pred kľúčovými voľbami do Kongresu, v ktorých sa podľa prieskumov Trumpovej Republikánskej strane zatiaľ nedarí.