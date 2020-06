Trump vo West Pointe: Americká armáda nemôže byť svetovým policajtom

Washington 13. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vystúpil v sobotu s prejavom na promócii v prestížnej vojenskej akadémii West Point v štáte New York. Ceremónia sa konala za prísnych epidemiologických opatrení proti šíreniu nového koronavírusu, informovala televízia CNN.



"Táto prvotriedna vojenská akadémia vychováva tých najlepších z najlepších, najsilnejších zo silných a najodvážnejších z odvážnych," povedal Trump v príhovore k 1107 novým absolventom. Zdôraznil, že budú ako armádni dôstojníci slúžiť tej "najvýznamnejšej krajine v dejinách ľudstva".



Šéf Bieleho domu okrem toho vyhlásil, že americká armáda nie je "svetovým policajtom", ktorý má riešiť zložité konflikty vo vzdialených krajinách sveta, o akých mnohí Američania nikdy nepočuli. Varoval však všetkých "nepriateľov" Spojených štátov, aby sa mali "na pozore".



Podľa agentúry AFP sa Trump vo svojom prejave do veľkej miery vyhol aktuálnym kontroverzným témam, ako sú prebiehajúce americké protesty proti rasizmu a policajnému násiliu.



Prezident len poďakoval príslušníkom americkej Národnej gardy, rezervnej zložky ozbrojených síl USA, za ich pomoc pri likvidácii následkov živelných katastrof a pri zabezpečovaní verejného poriadku. Desaťtisíce príslušníkov tejto rezervnej zložky ozbrojených síl USA boli nasadení do ulíc amerických miest, v ktorých protesty nezriedka prerastali do násilností.



Sobotňajšia promócia vo West Pointe sa v rámci epidemiologických opatrení konala pod holým nebom. Zhromaždení absolventi museli dodržovať bezpečný odstup a ich rodinní príslušníci mohli priebeh ceremónie sledovať len prostredníctvom internetu.



Prezidentovo rozhodnutie zúčastniť sa na promócii vo West Pointe vyvolalo aj kritické reakcie. Škola je od marca uzavretá a kadeti sa do nej vrátili len kvôli tejto udalosti, pričom museli absolvovať niekoľkotýždňovú karanténu a testovanie. Absolventi vpochodovali na zhromaždisko v rúškach, Trump podľa svojho zvyku rúško nemal.