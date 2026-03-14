Trump: Vojenské ciele na iránskom ostrove Charg boli totálne zničené
Washington 14. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že americké ozbrojené sily úplne zničili všetky vojenské ciele na iránskom ostrove Charg, ktorý je kľúčovým exportným terminálom ropy v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Velenie ozbrojených síl USA pred chvíľou na môj pokyn vykonalo jeden z najsilnejších leteckých útokov v histórii Blízkeho východu a totálne zničilo všetky VOJENSKÉ ciele na iránskom klenote, ostrove Charg,“ uviedol Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, ktorý zdieľal aj na účte Bieleho domu na platforme X.
„Irán nemá schopnosť brániť nič z toho, na čo chceme zaútočiť,“ vyhlásil Trump a zopakoval, že Teherán „nikdy nebude mať jadrovú zbraň, ani schopnosť ohroziť Spojené štáty americké, Blízky východ alebo, v konečnom dôsledku, celý svet“.
„Zo slušnosti som sa rozhodol NEZNIČIŤ ropnú infraštruktúru na ostrove. Ak by však Irán alebo ktokoľvek iný urobil čokoľvek, čo by narušilo voľný a bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv, okamžite toto rozhodnutie prehodnotím,“ vyhlásil Trump.
Takmer dva týždne po tom, čo USA a Izrael začali rozsiahle útoky na Irán, iránske vedenie pokračuje v odvetných útokoch na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive, kde sa nachádzajú americké základne a zvyšuje tak tlak na Washington, jeho spojencov a globálnu ekonomiku.
Iránske revolučné gardy udržiavajú takmer úplnú blokádu Hormuzského prielivu medzi Iránom a Ománom, ktorý je kľúčový pre globálnu prepravu ropy. Nový najvyšší predstaviteľ Iránu ajatolláh Modžtabá Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že „sa rozhodne musí použiť páka v podobe blokády Hormuzského prielivu“.
Iránsky ostrov Charg, ktorý sa nachádza približne 25 kilometrov od pobrežia Iránu a 480 kilometrov severozápadne od Hormuzského prielivu, bol opakovane terčom útokov počas iránsko-irackej vojny v rokoch 1980 – 1988.
