Trump: Vojenský zásah proti Iránu je stále možný

Washington 22. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že naďalej zvažuje vojenský zásah proti Iránu po tom, ako tamojšie sily zostrelili americké bezposádkové lietadlo. Použitie sily je podľa neho "stále v hre", pokým nebude táto záležitosť "vyriešená", citovala jeho slová tlačová agentúra AP.



Trump zopakoval, že zrušil vojenský úder naplánovaný na štvrtok po tom, ako sa dozvedel, že by pri ňom bolo usmrtených 150 ľudí.



"Nechcem zabiť 150 Iráncov. Nechcem zabiť 150 čohokoľvek alebo kohokoľvek, pokiaľ to nebude absolútne nevyhnutné," povedal prezident pred novinármi, keď odchádzal z Bieleho domu do víkendového sídla Camp David.



Trump zároveň uviedol, že "si veľmi cení" rozhodnutie iránskych revolučných gárd nezostreliť americké špionážne lietadlo, ktoré údajne letelo popri spomínanom drone a v ktorom sa nachádzala vyše 30-členná posádka. Zostrelenie dronu pritom označil za "pravdepodobne zámerné", zatiaľ čo vo štvrtok podľa AP tvrdil opak.



Trump bude viesť počas víkendového pobytu v Camp Davide rokovania o Iráne, na ktorý chce uvaliť "oveľa viac" sankcií, informovala agentúra DPA. Dodatočné sankcie pripravuje i napriek tomu, že Irán už v súčasnosti čelí zo strany Spojených štátov "najprísnejšiemu súboru sankcií, aký len môže byť". Trump taktiež zdôraznil, že nedovolí Iránu získať jadrové zbrane.



Po týždňoch eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom a sérii útokov na ropné tankery v Perzskom zálive Irán vo štvrtok ráno zostrelil americké bezposádkové prieskumné lietadlo. Incident vyvolal obavy z otvorenej vojenskej konfrontácie. Kým Washington trvá na tom, že k zostreleniu došlo nad medzinárodnými vodami, Irán tvrdí, že dron sa pohyboval v jeho vzdušnom priestore.