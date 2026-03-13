Trump: Vojna s Iránom sa skončí, keď to pocítim v kostiach
Washington 13. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok opäť priamo nepovedal, kedy by sa mohla skončiť vojna s Iránom. V rozhovore pre stanicu Fox News iba vyhlásil, že to bude vedieť, keď to „pocíti v kostiach“. O novom najvyššom duchovnom vodcovi Iránu Modžtabovi Chameneím tiež povedal, že je zranený, ale pravdepodobne stále nažive v „nejakej podobe“. Informuje o tom TASR.
Modžtabá Chameneí sa od svojho zvolenia za najvyššieho vodcu islamskej republiky neukázal na verejnosti. Podľa médií utrpel zranenia pri jednom z prvých izraelsko-amerických útokov, ktoré zabili aj jeho otca ajatolláha Alího Chameneího v prvý deň vojenského zásahu proti Iránu.
„Myslím si, že je zranený, ale pravdepodobne je ešte nažive, aspoň v nejakej podobe,“ uviedol Trump pre Fox News. Americký minister obrany Pete Hegseth už skôr povedal, že Modžtabá Chameneí je zranený a pravdepodobne znetvorený.
Republikánsky prezident a izraelskí predstavitelia odôvodňovali potrebu vojensky zasiahnuť proti Iránu bezprostrednými hrozbami pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavným argumentom bola údajná snaha Iránu získať jadrové zbrane. Trump spočiatku tvrdil, že vojna by mohla trvať štyri až šesť týždňov, nedávno však vyjadril presvedčenie, že už je takmer ukončená.
Magazín Politico pripomína, že šéf Bieleho domu sa zatiaľ nezaviazal ku konkrétnemu termínu ukončenia konfliktu. Pre Fox News povedal, že si nemyslí, že bude trvať dlho. Zároveň však naznačil, že iba on sám bude vedieť, kedy sa vojna skončí. „Keď to pocítim, keď to pocítim v kostiach,“ vyhlásil.
Vojnový konflikt na Blízkom východe, ktorý pokračuje 14. dňom, pripravil o život stovky ľudí, zapríčinil vysídlenie státisícov obyvateľov a viedol k prudkému nárastu cien ropy. Irán na americké a izraelské útoky odpovedal odvetnými údermi na okolité štáty na Blízkom východe a v Perzskom zálive.
