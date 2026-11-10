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Trump: Vojna s Iránom sa z vojenského hľadiska fakticky skončila
Prezidentove vyjadrenia patria podľa AP k jeho najjednoznačnejším signálom, že by mohol upustiť od hrozby obnovenia útokov po novembrových voľbách do Kongresu.
Autor TASR
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Washington 9. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že vojna s Iránom je z vojenského hľadiska fakticky ukončená. Spojené štáty podľa neho v súčasnosti iba udržiavajú súčasný stav, informuje TASR na základe správy agentúry AP.
Iránske vedenie podľa Trumpa utrpelo zásadné straty. Washington však naďalej hľadá dlhodobé riešenie, ktoré by zabezpečilo odstránenie hrozby iránskeho jadrového programu.
Prezidentove vyjadrenia patria podľa AP k jeho najjednoznačnejším signálom, že by mohol upustiť od hrozby obnovenia útokov po novembrových voľbách do Kongresu. Republikáni v nich stratili kontrolu nad oboma komorami v prospech demokratov. Výsledky volieb ovplyvnila aj nespokojnosť Američanov s osem mesiacov trvajúcou vojnou, ktorá prispela k rastu cien pohonných látok a zasiahla svetovú ekonomiku.
Trump v nedeľňajšom telefonickom rozhovore pre televíziu CNN povedal, že obnovenie útokov je „veľmi nepravdepodobné“, ak bude Washington zaznamenávať pokrok v rokovaniach s Iránom a obe strany podpíšu „silnú dohodu“. Zároveň však upozornil, že americká armáda má vytipované ciele v iránskej infraštruktúre vrátane 38 mostov, na ktoré by zaútočila v prípade obnovenia vojenskej operácie.
Iránske vedenie podľa Trumpa utrpelo zásadné straty. Washington však naďalej hľadá dlhodobé riešenie, ktoré by zabezpečilo odstránenie hrozby iránskeho jadrového programu.
Prezidentove vyjadrenia patria podľa AP k jeho najjednoznačnejším signálom, že by mohol upustiť od hrozby obnovenia útokov po novembrových voľbách do Kongresu. Republikáni v nich stratili kontrolu nad oboma komorami v prospech demokratov. Výsledky volieb ovplyvnila aj nespokojnosť Američanov s osem mesiacov trvajúcou vojnou, ktorá prispela k rastu cien pohonných látok a zasiahla svetovú ekonomiku.
Trump v nedeľňajšom telefonickom rozhovore pre televíziu CNN povedal, že obnovenie útokov je „veľmi nepravdepodobné“, ak bude Washington zaznamenávať pokrok v rokovaniach s Iránom a obe strany podpíšu „silnú dohodu“. Zároveň však upozornil, že americká armáda má vytipované ciele v iránskej infraštruktúre vrátane 38 mostov, na ktoré by zaútočila v prípade obnovenia vojenskej operácie.