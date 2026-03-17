Trump: Vojna s Iránom v priebehu tohto týždňa zrejme neskončí
Trump v Oválnej pracovni v pondelok zároveň vyhlásil, že ak by minulý rok nenariadil letecké útoky na iránske jadrové zariadenia, Teherán by už mal jadrovú zbraň.
Washington 16. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe sa tento týždeň pravdepodobne neskončí, vyhlásil v pondelok v Oválnej pracovni americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov však konflikt, ktorý na konci februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, dlho trvať nebude. TASR o tom informuje podľa televízie BBC.
„Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.
Prezident uviedol, že „mal povinnosť“ na Irán zaútočiť, pretože po skončení vojny budeme žiť v „bezpečnejšom svete“. Teherán zároveň kritizoval za jeho odvetné útoky na susedné krajiny v regióne.
Trump dodal, že celé vedenie Iránu je preč. „Všetci sú preč. Môj najväčší problém je, že nemám tušenie, s kým hovoríme... Nikto nikdy nepočul o žiadnom z týchto ľudí, všetci sú mŕtvi,“ povedal prezident.
Na tlačovej konferencii taktiež vyhlásil, že krajiny ako Japonsko, Južná Kórea a Čína, ktoré veľkú časť svojej ropy získavajú cez Hormuzský prieliv, by sa Spojeným štátom mali poďakovať. „A nemali by nám len ďakovať, mali by nám aj pomáhať,“ podotkol Trump.
Hormuzský prieliv je kľúčovou námornou trasou, cez ktorú sa za bežných podmienok preváža približne pätina svetových dodávok ropy. Od začiatku konfliktu zostáva však fakticky uzavretý. Americký prezident v rozhovore pre denník The Financial Times zverejnenom v nedeľu upozornil, že Severoatlantickú alianciu (NATO) čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA túto úžinu nepomôžu opätovne sprístupniť.
Trump v Oválnej pracovni v pondelok zároveň vyhlásil, že ak by minulý rok nenariadil letecké útoky na iránske jadrové zariadenia, Teherán by už mal jadrovú zbraň.
V súčasnosti má Irán podľa slov prezidenta USA k dispozícii už len asi osem percent svojich rakiet a malý počet útočných dronov. Uviedol tiež, že viaceré krajiny - vrátane členov NATO - ho „veľmi sklamali“, keď nepodporili Washington v tejto vojne.
„Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.
Prezident uviedol, že „mal povinnosť“ na Irán zaútočiť, pretože po skončení vojny budeme žiť v „bezpečnejšom svete“. Teherán zároveň kritizoval za jeho odvetné útoky na susedné krajiny v regióne.
Trump dodal, že celé vedenie Iránu je preč. „Všetci sú preč. Môj najväčší problém je, že nemám tušenie, s kým hovoríme... Nikto nikdy nepočul o žiadnom z týchto ľudí, všetci sú mŕtvi,“ povedal prezident.
Na tlačovej konferencii taktiež vyhlásil, že krajiny ako Japonsko, Južná Kórea a Čína, ktoré veľkú časť svojej ropy získavajú cez Hormuzský prieliv, by sa Spojeným štátom mali poďakovať. „A nemali by nám len ďakovať, mali by nám aj pomáhať,“ podotkol Trump.
Hormuzský prieliv je kľúčovou námornou trasou, cez ktorú sa za bežných podmienok preváža približne pätina svetových dodávok ropy. Od začiatku konfliktu zostáva však fakticky uzavretý. Americký prezident v rozhovore pre denník The Financial Times zverejnenom v nedeľu upozornil, že Severoatlantickú alianciu (NATO) čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA túto úžinu nepomôžu opätovne sprístupniť.
Trump v Oválnej pracovni v pondelok zároveň vyhlásil, že ak by minulý rok nenariadil letecké útoky na iránske jadrové zariadenia, Teherán by už mal jadrovú zbraň.
V súčasnosti má Irán podľa slov prezidenta USA k dispozícii už len asi osem percent svojich rakiet a malý počet útočných dronov. Uviedol tiež, že viaceré krajiny - vrátane členov NATO - ho „veľmi sklamali“, keď nepodporili Washington v tejto vojne.