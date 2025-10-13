Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Trump: Vojna v Pásme Gazy sa skončila, Hamas bude dodržiavať prímerie

Americký prezident Donald Trump odpovedá na otázky novinárov na palube lietadla Air Force One, ktoré smeruje do Izraela v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Je to skvelý deň. Je to úplne nový začiatok a myslím, že nič podobné sa ešte nestalo, vyhlásil Trump.

Autor TASR
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok počas stretnutia s novinármi v izraelskom parlamente vyhlásil, že vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy sa skončila. Militantné hnutie Hamas podľa neho bude dodržiavať dohodnuté prímerie, informuje TASR podľa správ webu The Times of Israel (TOI) a stanice BBC.

Je to skvelý deň. Je to úplne nový začiatok a myslím, že nič podobné sa ešte nestalo,“ vyhlásil Trump po tom, čo Hamas počas pondelka odovzdal pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) zvyšných 20 živých rukojemníkov. Tí boli v palestínskej enkláve zadržiavaní viac než dva roky.

Sme veľmi radi za rukojemníkov... Budú šťastní a čaká ich skvelý život,“ poznamenal Trump. Na otázku, čo sa stane s Hamasom, ak nebude dodržiavať prímerie, odpovedal: „Budú ho dodržiavať.“

Americký prezident doplnil, že Hamas bude zároveň dodržiavať aj plán odzbrojenia. Trump predtým naznačil, že otázka odovzdania zbraní hnutím Hamas bude riešená v druhej fáze mierového plánu. Hnutie sa však zatiaľ, aspoň verejne, stavalo proti svojmu odzbrojeniu, napísal denník The Guardian.

V Knesete, izraelskom parlamente, privítal šéfa Bieleho domu jeho predseda Amir Ochana. „Je to pre mňa veľká česť. Skvelý a krásny deň, nový začiatok,“ napísal Trump do knihy návštev Knesetu.

Americký prezident tiež plánuje vystúpiť pred izraelskými poslancami. Stane sa tak štvrtým americkým prezidentom, ktorý tak urobí od založenia parlamentu v roku 1949, a prvým od roku 2008, napísala BBC.
