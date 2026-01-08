< sekcia Zahraničie
Trump volal s kolumbijským prezidentom, pozval ho do Bieleho domu
Kolumbijský rezort diplomacie agentúru AFP o telefonáte informoval tiež, no nepriblížil, o čom sa lídri rozprávali.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 8. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu po prvýkrát telefonoval so svojim kolumbijským náprotivkom Gustavom Petrom, a to len pár dní po tom, ako sa Bogote vyhrážal vojenským zásahom. Trump naznačil, že rozhovor bol priateľský a kolumbijského lídra pozval do Bieleho domu na oficiálnu návštevu, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Bolo mi veľkou cťou hovoriť s prezidentom Kolumbie Gustavom Petrom, ktorý mi zavolal, aby mi vysvetlil situáciu ohľadom drog a ďalších nezhôd, ktoré medzi nami sú,“ oznámil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ocenil som jeho telefonát a tón, akým hovoril, a teším sa na naše stretnutie v blízkej budúcnosti. Prípravy naň prebiehajú medzi (americkým) ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a kolumbijským ministrom zahraničných vecí. Stretnutie sa uskutoční v Bielom dome,“ potvrdil americký prezident.
Kolumbijský rezort diplomacie agentúru AFP o telefonáte informoval tiež, no nepriblížil, o čom sa lídri rozprávali.
Trump cez víkend kolumbijského prezidenta varoval, aby „si dával pozor“, obvinil ho z pašovania kokaínu do USA a nazval ho „chorým“. Slová amerického lídra prišli po vojenskej operácii USA vo Venezuele, po ktorej nevylúčil ani podobnú intervenciu v Kolumbii.
Petro sa v pondelok proti týmto vyhrážkam vyhranil a vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane. Kolumbijský prezident zároveň ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku.
„Bolo mi veľkou cťou hovoriť s prezidentom Kolumbie Gustavom Petrom, ktorý mi zavolal, aby mi vysvetlil situáciu ohľadom drog a ďalších nezhôd, ktoré medzi nami sú,“ oznámil Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Ocenil som jeho telefonát a tón, akým hovoril, a teším sa na naše stretnutie v blízkej budúcnosti. Prípravy naň prebiehajú medzi (americkým) ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a kolumbijským ministrom zahraničných vecí. Stretnutie sa uskutoční v Bielom dome,“ potvrdil americký prezident.
Kolumbijský rezort diplomacie agentúru AFP o telefonáte informoval tiež, no nepriblížil, o čom sa lídri rozprávali.
Trump cez víkend kolumbijského prezidenta varoval, aby „si dával pozor“, obvinil ho z pašovania kokaínu do USA a nazval ho „chorým“. Slová amerického lídra prišli po vojenskej operácii USA vo Venezuele, po ktorej nevylúčil ani podobnú intervenciu v Kolumbii.
Petro sa v pondelok proti týmto vyhrážkam vyhranil a vyhlásil, že je pripravený chopiť sa zbrane. Kolumbijský prezident zároveň ostro kritizoval sobotné bombardovanie Caracasu a odvlečenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura do New Yorku.