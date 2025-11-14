Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump volal s predstaviteľmi Thajska a Kambodže

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Dlhotrvajúci pohraničný spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník prerástol v lete do ozbrojeného konfliktu.

Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok telefonoval s predstaviteľmi Thajska a Kambodže v reakcii na najnovšie obnovenie bojov medzi týmito krajinami. Podľa Bieleho domu bolo cieľom rozhovoru medzi nimi posilniť mierovú dohodu, ktorú Trump pomohol v lete tohto roku sprostredkovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúra AFP.

Mierovú dohodu popísali lídri spomínaných krajín 26. októbra v malajzijskom Kuala Lumpure. Zmluva mala oficiálne ukončiť všetky vzájomné nepriateľské akcie a vyzývala na rozvíjanie dobrých a priateľských susedských vzťahov.

Thajsko však v pondelok oznámilo pozastavenie uplatňovania mierovej dohody po tom, čo pri výbuchu nášľapnej míny na spoločnej hranici s Kambodžou utrpeli zranenia štyria jeho vojaci.

Obe strany sa následne začali vzájomne obviňovať z obnovenia bojov, pri ktorých podľa Kambodže zahynul jeden jej občan-civilista.

Prezident Trump telefonoval s Thajskom a Kambodžou v snahe pomôcť vyriešiť ich najnovší konflikt,“ uviedol Biely dom vo svojom vyhlásení. Do rozhovorov sa podľa vyhlásenia zapojila aj Malajzia.

Dlhotrvajúci pohraničný spor o vymedzenie hranice medzi Kambodžou a Thajskom v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník prerástol v lete do ozbrojeného konfliktu. Pri pohraničných zrážkach zahynulo najmenej 43 ľudí a státisíce civilistov na oboch stranách boli nútené opustiť svoje domovy.
