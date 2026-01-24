< sekcia Zahraničie
Trump volal so Starmerom, vyzdvihol britských vojakov v Afganistane
Starmer v piatok vyjadrenia Trumpa odsúdil ako urážlivé s tým, že spôsobili veľkú bolesť príbuzným britských vojakov, ktorí boli v Afganistane zabití alebo zranení.
Autor TASR
Washington/Londýn 24. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump v sobotu zjavne ponúkol Spojenému kráľovstvu zmierenie v spore okolo pôsobenia britských vojakov v Afganistane, keď ich označil za „jedných z najväčších bojovníkov“. Telefonoval tiež s britským premiérom Keirom Starmerom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Viaceré európske krajiny reagovali ostro na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok tiež zopakoval svoj názor, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.
Starmer v piatok vyjadrenia Trumpa odsúdil ako urážlivé s tým, že spôsobili veľkú bolesť príbuzným britských vojakov, ktorí boli v Afganistane zabití alebo zranení. Podobne sa vyjadrili aj predstavitelia Dánska, Francúzska, Nemecka či Talianska.
Trump v sobotu zjavne svoj postoj zmenil, aspoň pokiaľ ide o britských vojakov. „Skvelí a veľmi odvážni vojaci Spojeného kráľovstva budú vždy stáť pri Spojených štátoch amerických,“ napísal na sociálnej sieti. „V Afganistane ich zomrelo 457, mnohí utrpeli ťažké zranenia a patrili k najväčším zo všetkých bojovníkov. Je to puto príliš silné na to, aby sa mohli niekedy zlomiť,“ vyhlásil.
Starmer v sobotu s Trumpom aj telefonoval, oznámila jeho kancelária. „Premiér hovoril o odvážnych a hrdinských britských a amerických vojakoch, ktorí bojovali bok po boku v Afganistane a z ktorých mnohí sa nikdy nevrátili domov,“ uviedol hovorca Downing Street. „Nikdy nesmieme zabudnúť na ich obetu,“ doplnil s tým, že lídri diskutovali aj o posilnení bezpečnosti v Arktíde i dôležitosti bilaterálnych vzťahov.
Vojenským zásahom v Afganistane Spojené štáty a ich spojenci reagovali na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Ide o jediný prípad v histórii NATO, keď členský štát aktivoval článok päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. Na misiách v Afganistane sa za 20 rokov v rôznej miere podieľali všetky členské krajiny NATO vrátane Slovenska, ako aj početné iné štáty.
