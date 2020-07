Trump voľby odložiť nechce, neželá si však ani ich neférový priebeh

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v reakcii na svoje predošlé komentáre na Twitteri vyhlásil, že prezidentské voľby nechce odložiť, no je znepokojený, že milióny poštových hlasovacích lístkov by mohli spôsobiť problémy. Trumpovo vyhlásenie prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako vo svojom twitterovom príspevku navrhol odklad novembrových prezidentských volieb pre obavy z možných podvodov v prípade hlasovania poštou, ktoré by sa mohlo uskutočniť z dôvodu aktuálnej koronavírusovej krízy. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



"Chcem voľby a ich výsledok oveľa, oveľa viac ako vy," povedal Trump novinárom v Bielom dome. "Neželám si žiadne oneskorenie. Chcem, aby sa voľby konali. Zároveň ale nechcem čakať tri mesiace a potom zistiť, že všetky hlasovacie lístky chýbajú a voľby tak nič neznamenajú," vyhlásil.



Trump tiež citoval nedávne správy z médií o potenciálnych problémoch s neskorým doručením hlasovacích lístkov a uviedol, že ich vyriešenie môže trvať týždne, mesiace alebo dokonca roky. „Chcem sa dočkať zmeny dátumu volieb? Nie, no tiež nechcem zažiť ich neférový priebeh, dodal.



Trump vo štvrtok na Twitteri poznamenal, že " s univerzálnym dištančným hlasovaním budú voľby v roku 2020 NAJNEPRAVDIVEJŠÍMI A NAJPODVODNEJŠÍMI voľbami v dejinách (USA)". Zároveň dodal, že pre USA to bude "veľká hanba".



O tom, že by hlasovanie poštou viedlo k rozsiahlym volebným podvodom, však Trump nepredložil nijaké dôkazy.



Termín prezidentských volieb stanovuje Kongres a ústava Spojených štátov neobsahuje nijakú klauzulu, na základe ktorej by bolo možné odložiť inauguráciu hlavy štátu, ktorá je stanovená na 21. januára 2021.