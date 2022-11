Trump volil DeSantisa a predpovedal pre republikánov skvelú noc

Palm Beach 8. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že v doplňujúcich voľbách do amerického Kongresu volil úradujúceho guvernéra Floridy Rona DeSantisa, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN.



Exprezident takisto predpovedal skvelú noc pre Republikánsku stranu. "Som presvedčený, že to pre nás bude skvelá noc a je to vzrušujúce," povedal.



Trump odvolil krátko po 11.30 miestneho času (17.30 h SEČ) v Palm Beach v štáte Florida. Toto mesto je vzdialené len niekoľko minút cesty od jeho sídla Mar-a-Lago. K volebnej schránke prišiel v sprievode svojej manželky Melanie.



Trumpova politická budúcnosť sa môže vo veľkej miere odvíjať od výsledkov utorkových volieb, píše CNN. Exprezident podporuje kandidátov na viaceré kľúčové posty na federálnej úrovni či v jednotlivých štátoch.



Američania si volia tretinu (35) zo 100 senátorov (každý štát má dvoch senátorov) a všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov (miesta sa delia podľa počtu obyvateľov jednotlivých štátov). V 36 štátoch vrátane Floridy sa konajú aj voľby guvernérov či ďalších predstaviteľov úradov.



Republikáni sa v týchto voľbách usilujú získať v Kongrese väčšinu, ktorá by paralyzovala agendu demokratického prezidenta Joea Bidena na nasledujúce dva roky a pripravila potenciálnemu kandidátovi republikánov Trumpovi návrat do Bieleho domu, pripomenula agentúra AFP.