Trump vraj nevedel o odmenách za zabíjanie Američanov v Afganistane

Washington 29. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že nevedel o údajných pokusoch agentov ruskej vojenskej rozviedky vyplácať odmeny bojovníkom z hnutia Taliban za zabíjanie amerických vojakov v Afganistane. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a Reuters.



Denník The New York Times (NYT) priniesol v piatok informáciu, že uvedené zistenia boli prezentované Trumpovi "pred niekoľkými mesiacmi" a na pôde Rady pre národnú bezpečnosť (NSC) sa o nich diskutovalo koncom marca.



Trump však v nedeľu poprel, že by bol o tejto záležitosti informovaný, keďže správa vyvolala otázky týkajúce sa jeho neochoty konfrontovať Rusko. Ak by bola správa pravdivá, išlo by o vážny problém pre národnú bezpečnosť.



"Tajná služba mi práve oznámila, že tieto informácie nepovažovala za dôveryhodné, a preto ich neodovzdala mne a ani viceprezidentovi Mikeovi Penceovi," napísal Trump na Twitteri.



Podľa správy NYT neidentifikovaná jednotka ruskej vojenskej rozviedky údajne podnecovala militantov hnutia Taliban do útokov na vojakov medzinárodnej koalície v Afganistane.



Rusko malo odmeny ponúkať Talibanu, aby ho motivovalo útočiť na amerických vojakov, keďže USA majú čoskoro stiahnuť všetky svoje jednotky z Afganistanu a ukončiť tak najdlhšie trvajúcu vojnu vo svojej histórii.



Riaditeľ amerických tajných služieb (DNI) John Ratcliffe v nedeľu vyhlásil, že Trump ani Pence o týchto informáciách nevedeli.



Taliban v reakcii na obvinenie vydal v piatok vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že počas 19 rokov trvajúcej svätej vojny nedostával rozkazy od nijakej tajnej služby alebo cudzieho štátu.



Hnutie taktiež zopakovalo, že je oddané plneniu dohody podpísanej s Washingtonom vo februári, ktorá pripravuje cestu pre stiahnutie všetkých zahraničných síl z Afganistanu do polovice budúceho roka a povedie k mierovým rokovaniam medzi Talibanom a afganskou vládou.



Správu denníka NYT v sobotu odsúdilo aj Rusko. Jeho veľvyslanectvo vo Washingtone na sociálnej sieti Twitter napísalo, že falošné informácie o Rusku a Afganistane zverejnené americkými médiami viedli k priamemu ohrozeniu života ruských diplomatov vo Washingtone a v Londýne.