Trump vybral za ministra dopravy bývalého kongresmana Seana Duffyho

Washington 19. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že na post ministra dopravy vybral bývalého kongresmana a súčasného moderátora Fox News Seana Duffyho. TASR informuje podľa televíznej stanice CNN.



Duffy pôsobil v Snemovni reprezentantov USA v rokoch 2011 až 2019. "Sean využije svoje skúsenosti a vzťahy, ktoré si vybudoval počas mnohých rokov v Kongrese, na udržiavanie a obnovu národnej infraštruktúry a na plnenie našej misie, ktorou je nastolenie zlatého veku cestovania so zameraním na bezpečnosť, efektívnosť a inovácie," uviedol Trump vo vyhlásení.



Nový šéf rezortu bude mať pred sebou výzvy týkajúce sa bezpečnosti v letectve vrátane série problémov výrobcu lietadiel Boeing. Na jeho stole sa v najbližších rokoch pravdepodobne objavia aj hrozby štrajkov odborových zväzov leteckých spoločností a iniciatívy zamerané na klímu, ako sú elektrické vozidlá a nabíjacie stanice, konštatuje CNN. Ministerstvo dopravy bolo založené v roku 1966 a má takmer 55.000 zamestnancov.



Trump tiež prisľúbil, že zruší pravidlá Bidenovej vlády týkajúce sa emisií z vozidiel. Vyhlásil, že hneď po svojom nástupe do funkcie plánuje začať proces zrušenia prísnych emisných predpisov Bidenovej administratívy, ktoré boli dokončené začiatkom tohto roka. Tieto pravidlá znižujú limity emisií výfukových plynov do roku 2032 o 50 percent v porovnaní s rokom 2026 a nabádajú výrobcov automobilov, aby vyrábali viac elektrických vozidiel.