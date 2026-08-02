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Trump vyčíta zastavenie stíhania bývalého olympijského kanoistu
Prokuratúra v piatok požiadala súd o zastavenie stíhania Hearna.
Autor TASR
Washington 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu kritizoval rozhodnutie prokurátorky Jeanine Pirrovej zastaviť trestné stíhanie bývalého olympijského kanoistu Davida Hearna, ktorý bol obvinený z poškodenia vodnej nádrže pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone. Pirrová dospela k záveru, že rozsiahle poškodenie spôsobila najmä nekvalitne vykonaná rekonštrukcia, nie vandali, ako tvrdí Trump, informovala v noci na nedeľu agentúra AP.
„So Jeanine Pirrovou, prokurátorkou pre federálny okrsok Kolumbia, v otázke nádrže nesúhlasím na 100 percent,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Zároveň pripustil, že pri inštalácii novej fólie mohli nastať problémy na strane dodávateľa. Naďalej však tvrdí, že väčšinu škôd spôsobili vandali.
Prokuratúra v piatok požiadala súd o zastavenie stíhania Hearna. Uviedla, že nové dokumenty od ministerstva vnútra ukázali, že poškodenie bolo spôsobené chybnou inštaláciou fólie a snahou dokončiť rekonštrukciu v krátkom čase pred oslavami 250. výročia vzniku Spojených štátov.
Pri následnej kontrole sa navyše ukázalo, že poškodenie sa nachádza na viacerých miestach vrátane stredu nádrže. Podľa prokuratúry je pritom nepravdepodobné, že by vandal poškodil fóliu práve na takomto mieste. Hearn bol pôvodne obvinený z toho, že úmyselne odtrhol približne 60-centimetrový kus fólie.
„Vzhľadom na všetky nové informácie je ťažké pripísať rozsiahle poškodenie nádrže vandalizmu a už vôbec nie ho dokázať bez dôvodných pochybností,“ uviedla Pirrová v podaní na súd. Zároveň kritizovala ministerstvo vnútra za to, že prokuratúre na začiatku neposkytlo všetky relevantné informácie.
Minister vnútra Doug Burgum však rozhodnutie prokuratúry spochybnil. Tvrdí, že niektoré prípady vandalizmu zachytili bezpečnostné kamery a že ministerstvo poskytlo vyšetrovateľom aj svedecké výpovede a ďalšie dôkazy.
Trump v sobotu zverejnil aj takmer štvorminútové video z bezpečnostnej kamery, na ktorom vidno troch ľudí s rukami vo vode. Prezident tvrdí, že zábery dokazujú poškodzovanie fólie nožom alebo žiletkou. Z dostupných záberov však podľa AP nie je jasné, či k vandalizmu skutočne došlo.
Nádrž pri Lincolnovom pamätníku prešla pred oslavami 250. výročia Spojených štátov rekonštrukciou za 14,7 milióna dolárov. Po vypustení vody bola jej betónová plocha premaľovaná a ošetrená novou fóliou. Tá sa však už niekoľko dní po dokončení začala odlupovať.
Zrkadlové jazierko (v preklade z angličtiny „vodné zrkadlo“) je architektonický alebo krajinársky prvok pozostávajúci z plytkej, pokojnej vodnej plochy navrhnutej tak, aby odrážala okolitú architektúru, krajinu, oblohu alebo umelecké diela podobne ako zrkadlo. V prípade Lincoln Memorial Reflecting Pool vo Washingtone vodná hladina odráža Lincolnov pamätník a monumentálny obelisk postavený na počesť Georgea Washingtona, prvého prezidenta USA a vrchného veliteľa amerických síl počas vojny za nezávislosť.
Prezident Trump v poslednom období spustil viacero projektov, ktorými chce zanechať svoju stopu vo Washingtone. Najvýznamnejším z nich je nákladný plán na výstavbu veľkej reprezentačnej sály v Bielom dome.
„So Jeanine Pirrovou, prokurátorkou pre federálny okrsok Kolumbia, v otázke nádrže nesúhlasím na 100 percent,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Zároveň pripustil, že pri inštalácii novej fólie mohli nastať problémy na strane dodávateľa. Naďalej však tvrdí, že väčšinu škôd spôsobili vandali.
Prokuratúra v piatok požiadala súd o zastavenie stíhania Hearna. Uviedla, že nové dokumenty od ministerstva vnútra ukázali, že poškodenie bolo spôsobené chybnou inštaláciou fólie a snahou dokončiť rekonštrukciu v krátkom čase pred oslavami 250. výročia vzniku Spojených štátov.
Pri následnej kontrole sa navyše ukázalo, že poškodenie sa nachádza na viacerých miestach vrátane stredu nádrže. Podľa prokuratúry je pritom nepravdepodobné, že by vandal poškodil fóliu práve na takomto mieste. Hearn bol pôvodne obvinený z toho, že úmyselne odtrhol približne 60-centimetrový kus fólie.
„Vzhľadom na všetky nové informácie je ťažké pripísať rozsiahle poškodenie nádrže vandalizmu a už vôbec nie ho dokázať bez dôvodných pochybností,“ uviedla Pirrová v podaní na súd. Zároveň kritizovala ministerstvo vnútra za to, že prokuratúre na začiatku neposkytlo všetky relevantné informácie.
Minister vnútra Doug Burgum však rozhodnutie prokuratúry spochybnil. Tvrdí, že niektoré prípady vandalizmu zachytili bezpečnostné kamery a že ministerstvo poskytlo vyšetrovateľom aj svedecké výpovede a ďalšie dôkazy.
Trump v sobotu zverejnil aj takmer štvorminútové video z bezpečnostnej kamery, na ktorom vidno troch ľudí s rukami vo vode. Prezident tvrdí, že zábery dokazujú poškodzovanie fólie nožom alebo žiletkou. Z dostupných záberov však podľa AP nie je jasné, či k vandalizmu skutočne došlo.
Nádrž pri Lincolnovom pamätníku prešla pred oslavami 250. výročia Spojených štátov rekonštrukciou za 14,7 milióna dolárov. Po vypustení vody bola jej betónová plocha premaľovaná a ošetrená novou fóliou. Tá sa však už niekoľko dní po dokončení začala odlupovať.
Zrkadlové jazierko (v preklade z angličtiny „vodné zrkadlo“) je architektonický alebo krajinársky prvok pozostávajúci z plytkej, pokojnej vodnej plochy navrhnutej tak, aby odrážala okolitú architektúru, krajinu, oblohu alebo umelecké diela podobne ako zrkadlo. V prípade Lincoln Memorial Reflecting Pool vo Washingtone vodná hladina odráža Lincolnov pamätník a monumentálny obelisk postavený na počesť Georgea Washingtona, prvého prezidenta USA a vrchného veliteľa amerických síl počas vojny za nezávislosť.
Prezident Trump v poslednom období spustil viacero projektov, ktorými chce zanechať svoju stopu vo Washingtone. Najvýznamnejším z nich je nákladný plán na výstavbu veľkej reprezentačnej sály v Bielom dome.