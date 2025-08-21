< sekcia Zahraničie
Trump vyčítal Bidenovi, že nedovolil Ukrajine útočiť,ale len brániť sa
Autor TASR
Washington 21. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyčítal svojmu predchodcovi Joeovi Bidenovi, že nedovolil Ukrajine aktívne útočiť proti Rusku, ale len sa brániť. Uviedol to v príspevku na svojej sieti Truth Social, píše TASR.
Trump v poslednom čase zvýšil svoje úsilie dosiahnuť dohodu o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už tri a pol roka. V predvolebnej kampani sľuboval, že konflikt ukončí do 24 hodín od nástupu do funkcie, ak nie skôr. V uplynulých mesiacoch však opakovane pripustil, že nájsť riešenie tejto vojny je komplikovanejšie, než pôvodne očakával.
„Je veľmi ťažké, ak nie nemožné, vyhrať vojnu bez útoku na územie útočníka. Je to ako keby skvelý športový tím s fantastickou obranou nemal dovolené útočiť. Takto nemá šancu vyhrať! Tak je to aj s Ukrajinou a Ruskom. Krivák a hrubo nekompetentný Joe Biden nedovolil Ukrajine ÍSŤ DO PROTIÚTOKU, len sa BRÁNIŤ. Ako to dopadlo?,“ napísal s rétorickou otázkou Trump.
V príspevku taktiež zopakoval svoje tvrdenie, že ak by bol v predchádzajúcom volebnom období prezidentom USA on, a nie Biden, vojna na Ukrajine by nikdy nevypukla. Súčasne vyjadril očakávanie, že prichádzajú „zaujímavé časy“.
Bidenova administratíva v novembri 2024 - pár mesiacov pred koncom funkčného obdobia a nástupom Trumpa do prezidentského úradu - umožnila Ukrajine útočiť americkými zbraňami na ciele hlboko na území Ruska. Túto zásadnú zmenu politiky Washingtonu agentúra Reuters v tom čase pripísala reakcii na nasadenie severokórejských vojakov na západe Ruska, kde v auguste 2024 vtrhli ukrajinské sily a zabrali stovky štvorcových kilometrov územia. Moskve sa ich podarilo vytlačiť v prvých mesiacoch tohto roka.
Trump v rámci diskusií o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré intenzívne prebiehajú v posledných dňoch, vyhlásil, že na jej územie nepošle amerických vojakov, no môže jej ponúknuť leteckú podporu.
