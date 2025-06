Trump: Výdavky Španielska na obranu sú nespravodlivé

Haag 24. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal novinárom, že nízke výdavky Španielska na obranu sú „nespravodlivé“ voči ostatným štátom NATO. Vyhlásil to počas letu na summit lídrov Severoatlantickej aliancie v Haagu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil aj graf znázorňujúci výdavky na obranu spojencov NATO. Španielsko sa v grafe umiestnilo na spodnej priečke. Americký prezident zároveň dodal, že „o tom bude čoskoro diskutovať s členmi NATO“.



Španielsko avizovalo, že svoje výdavky na obranu ponechá maximálne na úrovni 2,1 percenta HDP. Nesúhlas so zvýšením výdavkov až na päť percent HDP minulý týždeň verejne vyjadril španielsky premiér Pedro Sánchez, podľa ktorého by to bolo „nerozumné a kontraproduktívne“. Vyhlásil tiež, že navrhovaná výška výdavkov je „neprimeraná, zbytočná a nie je v súlade so zásadou sociálneho štátu“.



Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho ho Španielsko ubezpečilo, že dokáže splniť nové ciele v oblasti obranných záväzkov, aj ak bude na obranu vynakladať menej ako 3,5 percenta.



Na tlačovej konferencii pred summitom však šéf NATO uviedol, že Aliancia „je absolútne presvedčená“, že Španielsko bude musieť smerovať k novému záväzku v oblasti výdavkov.



V utorok sa v Haagu začal 34. summit hláv štátov a vlád NATO. Očakáva sa, že lídri oficiálne schvália záväzok významne zvýšiť vojenské výdavky spolu až na päť percent HDP ročne. Z tejto čiastky by priamo na armádu mala ísť suma rovnajúca sa 3,5 percenta HDP a 1,5 percenta HDP má byť určených na ďalšie výdavky spojené s obranou, napríklad s budovaním či rekonštrukciou infraštruktúry.