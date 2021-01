Trump vyhlásil kvôli inaugurácii núdzový stav

Washington 12. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyhlásil v pondelok núdzový stav v hlavnom meste krajiny Washington, pretože v miestnych aj federálnych úradoch silnejú obavy z násilia pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Joea Bidena naplánovanou na 20. januára a aj po nej.



Vyhlásenie núdzového stavu umožňuje ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť a Federálnej agentúre pre riadenie núdzových situácií (FEMA) koordinovať sa v prípade potreby s miestnymi úradmi, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Núdzový stav platí od pondelka 11. januára do 24. januára.



Trumpovo opatrenie prichádza päť dní po tom, čo dav jeho podporovateľov vtrhol do budovy Kapitolu, sídla Kongresu, keď obe jeho komory začali formálne spočítavať hlasy Zboru voliteľov a potvrdzovať Trumpovu porážku v novembrových voľbách - a Bidenovo víťazstvo. Výsledkom výtržností bolo päť mŕtvych.



Trump sa posledné mesiace sťažoval, že mu prostredníctvom rozsiahlych podvodov ukradli volebné víťazstvo. Predstavitelia volieb však tvrdia, že Trumpove obvinenia sú nepodložené a neexistujú na to žiadne dôkazy.



V pondelok už skôr starostka metropoly Washington Muriel Bowserová, guvernér susediaceho štátu Virgínia Ralph Northam a guvernér štátu Maryland Larry Hogan vyzvali ľudí, aby sa držali mimo inauguračných udalostí. Vysvetlili to "minulotýždňovou násilnou vzburou a smrtiacou pandémiou ochorenia COVID-19".