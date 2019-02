Trump vyhlásil, že japonský premiér ho nominoval na Nobelovu cenu

Podľa Trumpa ho Abe nominoval preto, lebo má obavy zo severokórejských raketových testov ponad Japonsko.

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že japonský premiér Šinzó Abe ho nominoval na Nobelovu cenu mieru za jeho prácu na začatí dialógu so Severnou Kóreou.



Trump sa zároveň posťažoval, že túto cenu dostal Barack Obama, a vyslovil pochybnosti, či si takto uctia aj jeho.



Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome rozprával okrem iného o svojom blížiacom sa samite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo Vietname. Trump vyhlásil, že výmena názorov s Kimom bola najprv plná "ohňa a hnevu", ale od ich prvého vlaňajšieho stretnutia v Singapure sa medzi oboma vyvinul dobrý vzťah.



Trump povedal, že japonský premiér Abe mu dal kópiu listu, ktorý napísal a v ktorom ho v mene Japonska nominoval na Nobelovu cenu. Podľa Trumpa ho Abe nominoval preto, lebo má obavy zo severokórejských raketových testov ponad Japonsko.



"Abe mi dal tú najkrajšiu kópiu listu, ktorú poslal ľuďom, čo túto Nobelovu cenu udeľujú," povedal šéf Bieleho domu.



Japonské veľvyslanectvo vo Washingtone zatiaľ tlačovej agentúre AP neodpovedalo na žiadosť o potvrdenie informácie.



Juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorý takisto pripísal Trumpovi zásluhy za začatie rokovaní s izolovanou Severnou Kóreou, tiež podporil nomináciu amerického prezidenta na Nobelovu cenu mieru.



Obama dostal Nobelovu cenu mieru v roku 2009, počas svojho prvého roka v prezidentskom úrade, za presadzovanie politiky, "v ktorej ide Spojeným štátom o mier a bezpečnosť vo svete bez jadrových zbraní".



Trump sa v piatok posťažoval, že Obama bol v úrade "asi 15 sekúnd", a už cenu dostal.



"Ja ju zrejme nikdy nedostanem, ale to je v poriadku. Dali ju Obamovi. On ani nevedel, za čo ju dostal," vyhlásil Trump.